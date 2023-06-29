Переезд ЧВК "Вагнера" в Беларусь не способствует стабильности страны, - Госдеп США

Передислокация боевиков ЧВК "Вагнера" в полевые лагеря на территории Беларуси не будет способствовать стабильности страны.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Как я говорил раньше, решение пригласить ЧВК "Вагнера" в Беларусь стало еще одним знаком, что режим Лукашенко отдает приоритет интересам Владимира Путина перед интересами своего народа. Присутствие "Вагнера" никогда не способствовало стабильности, где бы они ни были", - заявил спикер Госдепартамента США.

Миллер также отметил, что Соединенные Штаты продолжат призывать страны не приглашать к себе боевиков ЧВК "Вагнера".

По его словам, Вашингтон не располагает информацией о том, где находятся основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и другие руководители компании.

Переезд боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларусь

Бунт ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина завершился договоренностями с Александром Лукашенко о переходе боевиков в полевые лагеря в Беларуси. По данным СМИ, Россия может использовать боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси для диверсионных миссий.

Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Североатлантического союза. В Литве и Латвии заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность при перевороте Пригожина. Президент Анджей Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.