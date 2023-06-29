ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переезд ЧВК "Вагнера" в Беларусь не способствует стабильности страны, - Госдеп США

Новина українською →
Минск, Четверг 29 июня 2023 23:47
Переезд ЧВК "Вагнера" в Беларусь не способствует стабильности страны, - Госдеп США Фото: переезд ЧВК "Вагнера" в Беларусь не способствует стабильности страны (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Передислокация боевиков ЧВК "Вагнера" в полевые лагеря на территории Беларуси не будет способствовать стабильности страны.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Как я говорил раньше, решение пригласить ЧВК "Вагнера" в Беларусь стало еще одним знаком, что режим Лукашенко отдает приоритет интересам Владимира Путина перед интересами своего народа. Присутствие "Вагнера" никогда не способствовало стабильности, где бы они ни были", - заявил спикер Госдепартамента США.

Миллер также отметил, что Соединенные Штаты продолжат призывать страны не приглашать к себе боевиков ЧВК "Вагнера".

По его словам, Вашингтон не располагает информацией о том, где находятся основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и другие руководители компании.

Переезд боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларусь

Бунт ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина завершился договоренностями с Александром Лукашенко о переходе боевиков в полевые лагеря в Беларуси. По данным СМИ, Россия может использовать боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси для диверсионных миссий.

Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Североатлантического союза. В Литве и Латвии заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность при перевороте Пригожина. Президент Анджей Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК Вагнера Соединенные Штаты Америки Вторжение России в Украину Беларусь
NEWS
Названы три области Украины, в которых тариф на воду не повысят
Названы три области Украины, в которых тариф на воду не повысят
DAILY
Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет