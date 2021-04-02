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Військові знову відкрили вогонь по демонстрантах в М'янмі, в країні відключений інтернет

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 17:36
Військові знову відкрили вогонь по демонстрантах в М'янмі, в країні відключений інтернет Фото: протести в М'янмі (GettyImages)
Автор: Инна Собора

На протестах в М'янмі 2 квітня продовжилося насильство. Крім того, військові відключили інтернет.

Про це повідомляє Reuters.

Так, сили безпеки відкрили вогонь з учасників мітингу біля міста Мандалай. В результаті чотири людини були поранені, двоє з них - у критичному стані.

У місті Таму на кордоні з Індією поліцейський, який підтримував демократичний рух, був убитий в сутичці з силами безпеки.

Повідомляється, що влада наказала інтернет-провайдерам скоротити бездротовий широкосмуговий зв'язок, позбавивши доступу більшість клієнтів. Таким чином значна частина країни залишилася без інтернету.

У відповідь продемократичні групи ділилися радіочастотами, автономними програмами, які працюють без підключення до Інтернету, і порадами щодо використання SMS-повідомлень в якості альтернативи служб передачі даних для спілкування.

Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, з-за якого на вулицях почалися протести.

Нагадаємо, в ході протестів в суботу 27 березня сили безпеки М'янми вбили 114 осіб. Це "найкривавіший день насильства" з часів початку військового перевороту.

РБК-Україна писало, з початку протестів в М'янмі загинули щонайменше 43 дитини.

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