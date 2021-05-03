У М'янмі посилилися протести: загинуло ще 8 протестувальників

У М'янмі посилилися протести в результаті військового перевороту . В результаті загинуло ще 8 осіб.

Відомо, що сили безпеки М'янми відкрили вогонь по деяких з найбільших протестів проти військового правління за останні дні.

В результаті три людини були вбиті в центральному місті Ветлет, ще двоє були вбиті в різних містах в штаті Шан на північному сході, одна людина була також вбита в Північному Нефритовому місті Хпакант.

Рано вранці в неділю в Янгоне повідомили про вибух біля поліцейських казарм. Повідомляється, що горіли машини, але не повідомляється ні про які жертви.

Пізніше в місті прогриміли ще два вибухи, один з яких - біля будинку чиновника адміністрації, в результаті чого була поранена одна людина. Ще один вибух прогримів біля будинку відомого бізнесмена.

Державна телекомпанія у своєму вечірньому випуску новин повідомила про те, що прогриміло не менше 11 вибухів за попередні 36 годин. Там стверджують, що протестанти " закладають саморобні бомби в урядові будівлі і на дорогах загального користування".