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У М'янмі посилилися протести: загинуло ще 8 протестувальників

Новость на русском → М'янма, Понеділок 03 травня 2021 00:41
У М'янмі посилилися протести: загинуло ще 8 протестувальників Фото: протести в М'янмі посилилися (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У М'янмі посилилися протести в результаті військового перевороту. В результаті загинуло ще 8 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що сили безпеки М'янми відкрили вогонь по деяких з найбільших протестів проти військового правління за останні дні.

В результаті три людини були вбиті в центральному місті Ветлет, ще двоє були вбиті в різних містах в штаті Шан на північному сході, одна людина була також вбита в Північному Нефритовому місті Хпакант.

Рано вранці в неділю в Янгоне повідомили про вибух біля поліцейських казарм. Повідомляється, що горіли машини, але не повідомляється ні про які жертви.

Пізніше в місті прогриміли ще два вибухи, один з яких - біля будинку чиновника адміністрації, в результаті чого була поранена одна людина. Ще один вибух прогримів біля будинку відомого бізнесмена.

Державна телекомпанія у своєму вечірньому випуску новин повідомила про те, що прогриміло не менше 11 вибухів за попередні 36 годин. Там стверджують, що протестанти "закладають саморобні бомби в урядові будівлі і на дорогах загального користування".

Група прихильників Асоціації допомоги політичним в'язням заявляє, що з початку перевороту сили безпеки вбили в М'янмі не менше 759 протестувальників.

Нагадаємо, військовий переворот в М'янмі почався після президентських виборів. Військові не визнали владу і захопили уряд. Після цього в М'янмі і почалися масові протести, які військові намагаються зупинити будь-якими способами. В результаті гинуть люди.

Раніше повідомлялося, що жителі М'янми тікають від військових дій в Таїланд. Покинути М'янму готові близько восьми тисяч біженців.

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