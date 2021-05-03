У М'янмі посилилися протести: загинуло ще 8 протестувальників
У М'янмі посилилися протести в результаті військового перевороту. В результаті загинуло ще 8 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
Відомо, що сили безпеки М'янми відкрили вогонь по деяких з найбільших протестів проти військового правління за останні дні.
В результаті три людини були вбиті в центральному місті Ветлет, ще двоє були вбиті в різних містах в штаті Шан на північному сході, одна людина була також вбита в Північному Нефритовому місті Хпакант.
Рано вранці в неділю в Янгоне повідомили про вибух біля поліцейських казарм. Повідомляється, що горіли машини, але не повідомляється ні про які жертви.
Пізніше в місті прогриміли ще два вибухи, один з яких - біля будинку чиновника адміністрації, в результаті чого була поранена одна людина. Ще один вибух прогримів біля будинку відомого бізнесмена.
Державна телекомпанія у своєму вечірньому випуску новин повідомила про те, що прогриміло не менше 11 вибухів за попередні 36 годин. Там стверджують, що протестанти "закладають саморобні бомби в урядові будівлі і на дорогах загального користування".
Група прихильників Асоціації допомоги політичним в'язням заявляє, що з початку перевороту сили безпеки вбили в М'янмі не менше 759 протестувальників.
Нагадаємо, військовий переворот в М'янмі почався після президентських виборів. Військові не визнали владу і захопили уряд. Після цього в М'янмі і почалися масові протести, які військові намагаються зупинити будь-якими способами. В результаті гинуть люди.
Раніше повідомлялося, що жителі М'янми тікають від військових дій в Таїланд. Покинути М'янму готові близько восьми тисяч біженців.