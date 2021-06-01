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Перекази в Україну зростають: скільки надійшло валюти з початку року

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 10:41
Перекази в Україну зростають: скільки надійшло валюти з початку року Фото: з початку року в Україну надійшло 4 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за квітень 2021 року склав 1093 млн доларів. Це на 26,4% більше, ніж роком раніше (865 млн доларів).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-квітень 2021 року в Україну надійшло 3998 млн доларів, що на 7,0% більше, ніж роком раніше (3738 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-квітні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 1451 млн доларів, що на 158 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (1609 млн доларів).

Нагадаємо, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Водночас заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну у 2021 році до 13 млрд доларів.

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