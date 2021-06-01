Перекази в Україну зростають: скільки надійшло валюти з початку року

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за квітень 2021 року склав 1093 млн доларів. Це на 26,4% більше, ніж роком раніше (865 млн доларів).

Всього за даними НБУ за січень-квітень 2021 року в Україну надійшло 3998 млн доларів, що на 7,0% більше, ніж роком раніше (3738 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-квітні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 1451 млн доларів, що на 158 млн доларів менше, ніж за цей же період роком раніше (1609 млн доларів).