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Пограничники рассказали, как проходит пересечение границы с "Резерв+"

Понедельник 24 июня 2024 11:57
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Пограничники рассказали, как проходит пересечение границы с "Резерв+" Фото: представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Для пересечения границы мужчины могут использовать приложение "Резерв+". Однако в приложении должны быть отметки о снятии с воинского учета или отсрочку.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы не выделяем приложение как отдельный документ для того, чтобы дать полную картину. Отмечу, что и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме имеют одинаковую юридическую силу. Но, конечно, не просто стоит представить этот документ, а стоит, чтобы в этом документе - или в бумажном виде, или в электронном, - была необходимая информация, которая бы давала людям право на пересечение границы", - заявил он.

По его словам, это должны быть отметки об исключении с воинского учета или об отсрочке. Речь идет о забронированных, "непригодных" и многодетных.

"Пограничники принимают и бумажный документ, пограничники принимают и военно-учетный документ в электронной форме. Но, конечно же, учитывайте, проверяют всю информацию, которая там указана в этих документах", - добавил Демченко.

Приложение "Резерв+"

Согласно недавним правкам в законодательство о мобилизации, все граждане, подлежащие мобилизационному учету, обязаны в течение 60 дней обновить свою информацию. Сделать это можно удобно и быстро, не выходя из дома, с помощью электронного кабинета военнообязанного в мобильном приложении "Резерв+".

Кроме того, с 18 июня 2024 года в приложении "Резерв+" появился QR-код, заменяющий собой бумажный военный билет.

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