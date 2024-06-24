Пограничники рассказали, как проходит пересечение границы с "Резерв+"

Для пересечения границы мужчины могут использовать приложение "Резерв+". Однако в приложении должны быть отметки о снятии с воинского учета или отсрочку.

"Мы не выделяем приложение как отдельный документ для того, чтобы дать полную картину. Отмечу, что и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме имеют одинаковую юридическую силу. Но, конечно, не просто стоит представить этот документ, а стоит, чтобы в этом документе - или в бумажном виде, или в электронном, - была необходимая информация, которая бы давала людям право на пересечение границы", - заявил он.

По его словам, это должны быть отметки об исключении с воинского учета или об отсрочке. Речь идет о забронированных, "непригодных" и многодетных.

"Пограничники принимают и бумажный документ, пограничники принимают и военно-учетный документ в электронной форме. Но, конечно же, учитывайте, проверяют всю информацию, которая там указана в этих документах", - добавил Демченко.