Мужчины без военного билета теперь не смогут выехать из Украины: ситуация на границе

При выезде из Украины у мужчин призывного возраста начали проверять военно-учетные документы. Их наличие с 17 июля обязательно при пересечении границы.

"С сегодняшнего дня наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательное условие для всех мужчин граждан Украины в возрасте от 18 до 60. Такая норма начала применяться, начиная с 00:00", - отметил спикер.

Как ранее сообщала Госпогранслужба, вчера истек установленный Законом Украины срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные. Теперь во время пересечения границы на выезд пограничники проверяют военно-учетные документы у всех граждан Украины мужского пола призывного возраста.

Демченко отметил, что документ может быть как бумажный, так и в электронной форме. В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники отказывают в пересечении государственной границы на выезд из Украины.

Также основанием отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о предоставлении такого лица по розыску в Национальную полицию. В таких случаях на место будут вызываться сотрудники полиции.

"Отдельно напомню о категории мужчин, имеющих право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из военного учета по состоянию здоровья. В их военно-учетных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или должно быть справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 16.05.2024 № 560", - объяснил Демченко.

По словам спикера пограничной службы, с начала введения этого нововведения на границе пока не отмечается каких-либо моментов, чтобы свидетельствовали о снижении количества пересечений, или приводили к недоразумениям или конфликтным ситуациям. Подавляющее большинство мужчин, пересекавших границу, имели необходимые документы, в том числе и военно-учетные.

"Конечно, были и отказы в пересечении границы, но их количество незначительно, всего несколько десятков - кто-то забыл взять военно-учетный документ, а кто-то его вообще не имел. По состоянию на 7 утра - почти 40. В то же время отмечу, что в предыдущие дни, до сегодняшнего числа, общее количество отказов в пересечении границы на выезд из-за несоответствия условий выезда колебалось на уровне 170-200 человек", - сказал он.

Демченко добавил, что категории лиц, которым в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины, разрешен выезд из Украины, в настоящее время не менялись.