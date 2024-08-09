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Документы будут проверять по-новому: в правила пересечения границы внесли изменения

Пятница 09 августа 2024 16:20
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Документы будут проверять по-новому: в правила пересечения границы внесли изменения Фото: пограничный пункт пропуска "Рени" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В украинских пунктах пропуска будут проверять данные о гражданах из всех электронных реестров и баз по специальному электронному поручению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в ВРУ Тараса Мельничука.

Таким образом, Кабмин внес очередные изменения в Порядок предоставления Госпогранслужбы и выполнение ею поручений уполномоченных государственных органов в отношении лиц, пересекающих государственную границу.

В целях проверки документов, пограничники смогут получать по поручению в электронной форме необходимую информацию о гражданах из разных государственных реестров и баз. Это также может относиться к информации с ограниченным доступом.

Отмечается, что ответственность за такое поручение и достоверность информации, внесенной в реестры касательно каждого гражданина, несет инициатор поручения.

Изменения в пересечении границы систематически вносятся Кабмином с целью повышения эффективности работы пограничных пропускных пунктов, а также недопущения совершения преступлений относительно незаконного въезда на территорию Украины или выезда из нее.

Ранее мы сообщали, что работники ТЦК и СП могут находиться на пограничных пунктах пропуска, однако повестки там не выдают.

Отметим, что мужчины призывного возраста не могут выехать с территории Украины без наличия действительного военно-учетного документа.

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