Возле "Охматдета" задержали мужчину, - источники

Полицейские задержали под киевской детской больницей "Охматдет" подозрительного мужчину. Его проверят на причастность к корректировке удара.
Об этом сообщают источники РБК-Украина.
По словам собеседников издания, под зданием больницы ходил мужчина, который разговаривал на английском языке и все снимал. На него обратили внимание люди и уведомили об этом полицию.
Источники уточнили, что мужчину задержали до выяснения обстоятельств. Пока неясно, наводчик он или нет. Правоохранители займутся этим вопросом.
Стоит заметить, что в сети опубликовали видео, на котором можно заметить, как под "Охматдетом" в полицейскую машину сажают мужчину. Telegram-каналы предполагают, что он мог быть наводчиком.
Напомним, сегодня, 8 июля, российские террористы нанесли прямой ракетный удар по "Охматдету". В результате этого есть несколько погибших и 16 пострадавших. Семеро из них - дети.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для обсуждения инцидента Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
Более детально о последствиях - в репортаже РБК-Украина.
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