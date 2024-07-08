Біля "Охматдиту" затримали чоловіка, - джерела

Поліцейські затримали під київською дитячою лікарнею "Охматдит" підозрілого чоловіка. Його перевірять на причетність до коригування удару.
Про це повідомляють джерела РБК-Україна.
За словами співрозмовників, під будівлею лікарні ходив чоловік, який розмовляв англійською мовою і все знімав. На нього звернули увагу люди та повідомили про це поліцію.
Джерела уточнили, що чоловіка затримали до з'ясування обставин. Поки що неясно, навідник він чи ні. Правоохоронці займуться цим питанням.
Варто зауважити, що у мережі опублікували відео, на якому можна помітити, як під "Охматдитом" у поліцейську машину садять чоловіка. Telegram-канали припускають, що він міг бути навідником.
Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, російські терористи завдали прямого ракетного удару по "Охматдиту". Внаслідок цього є кілька загиблих та 16 постраждалих. Семеро з них - діти.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що для обговорення інциденту Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН.
Більш детально про наслідки - у репортажі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.