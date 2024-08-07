Как перевезти велосипед на автомобиле: важные советы водителям

Когда велосипед является транспортным средством, на него садятся и уезжают. Когда велосипед есть развлекательное средство, его сначала нужно доставить на место развлечений с помощью другого транспорта – и здесь начинаются сложности. Как перевезти велосипед на легковой машине без неприятных последствий?

Согласитесь, устраивать велопроменад в чаще каменных джунглей как-то не очень логично. А значит, ваше двухколесное транспортное средство надо каким-то образом транспортировать на природу, в большой парк или в другое место, это от прогулки "верхи" можно получить пользу и удовольствие.

Имейте в виду, что здесь вас ждет две проблемы – разместить велосипед на семейной машине и не нанести при этом вреда ей, себе и другим согражданам. Вот этого и надо отталкиваться.

Способ №1: на фаркопе

Способ, который сегодня можно считать рекомендуемым. Он же самый надежный и самый дорогой, ведь для него нужно иметь на машине фаркоп, а в гараже – специальный велобагажник, кстати, дорогой.

Водитель-велосипедист получает максимально жесткую фиксацию велосипедов, возможность перевозить тяжелые электровелосипеды и возможность безопасно развивать приемлемую скорость, а при необходимости еще и энергично маневрировать. Также многие багажники предусматривают защиту велосипедов от кражи, а кроме того есть модели, которые отбрасываются вместе с велосипедами, чтобы можно было не снимая их, достать что-нибудь из багажника машины. Наиболее дорогие багажники имеют дублирующие задние стопы и другие фонари вместе с местом для установки регистрационного номерного знака. Это пригодится на тот случай, когда прикрепленные велосипеды будут заслонять номер на штатном месте авто.

Способ №2: на крышке багажника

Вариант самый дешевый, но хлопотный и не очень надежный. Схема такова: металлический каркас-багажник, к которому крепятся велосипеды, через резиновые подушки с помощью ремней с особыми зацепами фиксируется к крышке (двери) багажника авто. Сам багажник недорог, легок и невелик, но из-за большого количества не совсем жестких соединений вся конструкция держится за машину не очень прочно. На ходу ее лучше все время контролировать, и при этом следует скорость более 50-60 км/ч будет казаться рискованной. Чаще всего в таких багажниках к нему крепится только большая рама, другие узлы остаются свободными и могут повредить автомобиль и соседние велосипеды.

Понятно, что когда водитель при погрузке что-то сделает не так, сам багажник также может повредить краску и металл машины в местах крепления. Другие явные недостатки в том, что нет возможности открывать крышку багажника при установленных велосипедах и что велосипеды могут заслонять номерные знаки машины. К сожалению, такой багажник в первую очередь предназначен для хэтчбеков и универсалов, и не всегда подходит для седанов.

Способ №3: на крыше

Часто можно встретить машину, у которой на крыше стоячки стоят несколько велосипедов. Держит их специальная система, которая, конечно, должна быть только брендовой, качественной. Ведь если неудачно зафиксированный велосипед упадет с крыши, пострадает не только кошелек его владельца, но и граждане, на кого он свалится. Для крепления такой велосистемы на машине должны быть рейлинги. Имейте в виду, что такая схема перевозки заметно повышает расход топлива, а с такой пирамидой на крыше не получится парковаться во многих подземных гаражах и стоянках.

Вместо этого багажник недорог, не занимает много места при хранении в гараже или дома, а на ходу почти всегда оставляет открытыми фонари и номерные знаки. Что важно с точки зрения требований Правил дорожного движения (п. 30), стандарта ДСТУ 4278:2006 и кодекса КУоАП (ст. 121 ч.6), согласно которому полицейские выписывают штрафы.

Кратко

Имея снаружи автомобиля один или несколько велосипедов, вы должны соответствующим образом скорректировать свой стиль вождения. Потому что одно дело, когда велики хорошо держатся багажника в статическом положении перед началом поездки, и совсем другое, когда они и их крепления к багажнику испытывают разновекторные нагрузки на ходу. И учтите, что силы, влияющие на этот груз, напрямую зависят от скорости, на которой водитель выполняет маневры.