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Как перевезти велосипед на автомобиле: важные советы водителям

Среда 07 августа 2024 09:10
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Как перевезти велосипед на автомобиле: важные советы водителям Фото: как перевезти велосипед на автомобиле (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Когда велосипед является транспортным средством, на него садятся и уезжают. Когда велосипед есть развлекательное средство, его сначала нужно доставить на место развлечений с помощью другого транспорта – и здесь начинаются сложности. Как перевезти велосипед на легковой машине без неприятных последствий?

О нескольких способах перевозки велосипеда в автомобиле читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Motor.

Согласитесь, устраивать велопроменад в чаще каменных джунглей как-то не очень логично. А значит, ваше двухколесное транспортное средство надо каким-то образом транспортировать на природу, в большой парк или в другое место, это от прогулки "верхи" можно получить пользу и удовольствие.

Имейте в виду, что здесь вас ждет две проблемы – разместить велосипед на семейной машине и не нанести при этом вреда ей, себе и другим согражданам. Вот этого и надо отталкиваться.

Способ №1: на фаркопе

Способ, который сегодня можно считать рекомендуемым. Он же самый надежный и самый дорогой, ведь для него нужно иметь на машине фаркоп, а в гараже – специальный велобагажник, кстати, дорогой.

Водитель-велосипедист получает максимально жесткую фиксацию велосипедов, возможность перевозить тяжелые электровелосипеды и возможность безопасно развивать приемлемую скорость, а при необходимости еще и энергично маневрировать. Также многие багажники предусматривают защиту велосипедов от кражи, а кроме того есть модели, которые отбрасываются вместе с велосипедами, чтобы можно было не снимая их, достать что-нибудь из багажника машины. Наиболее дорогие багажники имеют дублирующие задние стопы и другие фонари вместе с местом для установки регистрационного номерного знака. Это пригодится на тот случай, когда прикрепленные велосипеды будут заслонять номер на штатном месте авто.

Как перевезти велосипед на автомобиле: важные советы водителям

Способ №2: на крышке багажника

Вариант самый дешевый, но хлопотный и не очень надежный. Схема такова: металлический каркас-багажник, к которому крепятся велосипеды, через резиновые подушки с помощью ремней с особыми зацепами фиксируется к крышке (двери) багажника авто. Сам багажник недорог, легок и невелик, но из-за большого количества не совсем жестких соединений вся конструкция держится за машину не очень прочно. На ходу ее лучше все время контролировать, и при этом следует скорость более 50-60 км/ч будет казаться рискованной. Чаще всего в таких багажниках к нему крепится только большая рама, другие узлы остаются свободными и могут повредить автомобиль и соседние велосипеды.

Понятно, что когда водитель при погрузке что-то сделает не так, сам багажник также может повредить краску и металл машины в местах крепления. Другие явные недостатки в том, что нет возможности открывать крышку багажника при установленных велосипедах и что велосипеды могут заслонять номерные знаки машины. К сожалению, такой багажник в первую очередь предназначен для хэтчбеков и универсалов, и не всегда подходит для седанов.

Способ №3: на крыше

Часто можно встретить машину, у которой на крыше стоячки стоят несколько велосипедов. Держит их специальная система, которая, конечно, должна быть только брендовой, качественной. Ведь если неудачно зафиксированный велосипед упадет с крыши, пострадает не только кошелек его владельца, но и граждане, на кого он свалится. Для крепления такой велосистемы на машине должны быть рейлинги. Имейте в виду, что такая схема перевозки заметно повышает расход топлива, а с такой пирамидой на крыше не получится парковаться во многих подземных гаражах и стоянках.

Вместо этого багажник недорог, не занимает много места при хранении в гараже или дома, а на ходу почти всегда оставляет открытыми фонари и номерные знаки. Что важно с точки зрения требований Правил дорожного движения (п. 30), стандарта ДСТУ 4278:2006 и кодекса КУоАП (ст. 121 ч.6), согласно которому полицейские выписывают штрафы.

Как перевезти велосипед на автомобиле: важные советы водителям

Кратко

Имея снаружи автомобиля один или несколько велосипедов, вы должны соответствующим образом скорректировать свой стиль вождения. Потому что одно дело, когда велики хорошо держатся багажника в статическом положении перед началом поездки, и совсем другое, когда они и их крепления к багажнику испытывают разновекторные нагрузки на ходу. И учтите, что силы, влияющие на этот груз, напрямую зависят от скорости, на которой водитель выполняет маневры.

Напомним, что недавно РБК-Украина рассказывало, как правильно перевозить детей в машине.

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