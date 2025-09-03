Перевозки российской железной дороги просели до минимума: что происходит с экономикой РФ

В августе 2025 года объем перевозок по сети "РЖД" составил 92,2 млн тонн. Это на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первые восемь месяцев отправили 738,8 млн тонн, что на 7,1% ниже результатов 2024-го.

Наибольшие потери

Существенно сократились перевозки строительных грузов - на 15%, черных металлов - на 17,3% и каменного угля - на 3,6%. Отгрузка нефти уменьшилась на 4,9% из-за ремонтов на НПЗ. Наиболее болезненным стало падение зерновых - на 30,7%, что объясняется низким урожаем и экспортными ограничениями.

Такое снижение свидетельствует о спаде в ключевых секторах экономики РФ - от строительства до металлургии и агропромышленности. Показатели транспортной отрасли демонстрируют общее замедление производства и сокращение внутреннего спроса, что усиливает эффект стагнации.