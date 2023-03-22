ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Впервые за 20 лет. Население столицы Китая стало сокращаться

Новина українською →
Пекин, Среда 22 марта 2023 05:50
Впервые за 20 лет. Население столицы Китая стало сокращаться Фото: Население Пекина сократилось впервые с 2003 года (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Пекине, столице Китая, уровень смертности в 2022 году превысил уровень рождаемости. Впервые с 2003 года население города сократилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Уровень смертности в одном из наиболее населенных городов страны вырос до 5,72 смертей на 1000 человек, тогда как уровень рождаемости снизился до 5,67 родившихся на 1000 человек.

"Эти цифры ожидаемы, особенно для Пекина. Учитывая высокие затраты на жизнь и образование, уровень образования в городе, вполне нормально, что уровень рождаемости среди постоянных жителей низкий", - сказал Сюцзянь Пэн, старший научный сотрудник Центра политических исследований Университета Виктории в Австралии .

В начале декабря общенациональная отмена строгих ограничений по COVID-19 вызвала волну заражения и привела к большому количеству смертей. В прошлом году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий.

Ранее сообщалось, что Индия могла опередить Китай по численности населения.

Напомним, Китай планирует повышать пенсионный возраст, чтобы справиться с скорым старением населения страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай люди Пекин
NEWS
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина