Впервые за 20 лет. Население столицы Китая стало сокращаться

В Пекине, столице Китая, уровень смертности в 2022 году превысил уровень рождаемости. Впервые с 2003 года население города сократилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Уровень смертности в одном из наиболее населенных городов страны вырос до 5,72 смертей на 1000 человек, тогда как уровень рождаемости снизился до 5,67 родившихся на 1000 человек.

"Эти цифры ожидаемы, особенно для Пекина. Учитывая высокие затраты на жизнь и образование, уровень образования в городе, вполне нормально, что уровень рождаемости среди постоянных жителей низкий", - сказал Сюцзянь Пэн, старший научный сотрудник Центра политических исследований Университета Виктории в Австралии .

В начале декабря общенациональная отмена строгих ограничений по COVID-19 вызвала волну заражения и привела к большому количеству смертей. В прошлом году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий.