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Перекинувся на човні: прикордонник загинув під час несення служби в Одеській області

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 13:29
Перекинувся на човні: прикордонник загинув під час несення служби в Одеській області Фото: в Одеській області знайшли загиблим прикордонника (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Прикордонника, який перекинувся на катері і зник під час патрулювання в Одеській області 5 травня, сьогодні знайшли мертвим. Загинув майор Костянтин Коняєв.

Про це повідомив глава ДПСУ Сергій Дейнеко.

Пошуки прикордонника тривали постійно. До них долучилися рятувальники ДСНС і співробітники поліції, а також місцеві жителі.

"Навіть у цій трагічній ситуації офіцер встиг скоординувати дії всіх, хто перебував з ним у човні, що в подальшому допомогло трьом прикордонникам врятуватися. Це непоправна втрата для охоронців кордону, це біль для його сім`ї", - написав Дейнеко.

За даними одеського видання "Думская", тіло прикордонника знайшли в річці Турунчук в районі села Яські.

Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо, що при патрулюванні кордону на озері Тудорів в Одеській області перекинувся моторний човен з чотирма прикордонниками. Трьом вдалося врятуватися.

Всі отримали переохолодження. У одного з військовослужбовців - травма ніг.

Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області від пострілу з вогнепальної зброї загинув прикордонник.

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