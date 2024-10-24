Перевод часов в Украине. Почему возвращение к летнему времени могут не отменить

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Сколько раз украинцы переводят часы и зачем

Переход весной на летнее время и возвращение осенью к зимнему в Украине официально был введен в 1981 году (при СССР) - для экономии электроэнергии и более рационального использования дневного света.

В настоящее время перевод часов дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В нем отмечается, что на территории Украины введено время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки:

в последнее воскресенье марта в 3 часа - на 1 час вперед

в последнее воскресенье октября в 4 часа - на 1 час назад

Целью перевода часов является возможность для граждан дольше работать засветло и меньше использовать искусственное освещение. Кроме того, некоторые считают, что переход на летнее время позволяет хоть и не сильно, но все же экономить электроэнергию.

В то же время противники перевода стрелок подчеркивают, что такие ежегодные изменения приводят к нарушению биоритмов людей.

Будет ли переход на зимнее время в этом году последним

Вопрос отказа от перехода на летнее время (и соответственно назад) неоднократно поднимался Верховной Радой и общественными деятелями, однако в течение длительного времени оставался открытым, поскольку депутаты не могли определиться, какое время оставить - зимнее или летнее.

Суть проблемы заключалась в том, что в Украине достаточно большое расстояние между восточными и западными областями. Это несколько усложняет жизнь в одном часовом поясе всей страной на протяжении всего года. В то же время, большинство специалистов отмечали: не переводить стрелки часов в Украине реально.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, автором которого выступил спикер парламента Руслан Стефанчук. Документом предусматривается отказ от перевода часов в Украине на летнее время. Тем самым он определяет "фиксацию" на территории нашего государства зимнего времени.

Речь о том, что исчисление времени на территории всей Украины будет производиться по "единому" киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2. При этом сезонного "перехода" в Украине больше не будет.

Однако для того, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент. По состоянию на 24 октября Владимир Зеленский пока этого не сделал (хотя ему на подпись документ направили еще в августе).

Более того, по информации источников BBC, глава Украины вроде бы и не планирует его подписывать. Собеседник издания из президентской команды якобы сообщил, что этот закон так и не будет подписан.

Если все произойдет именно так, весной украинцы снова будут переводить часы - чтобы перейти на летнее время.

Когда и куда крутить стрелки, чтобы перейти на зимнее время

Этой осенью для перехода на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи).

Другими словами, переход на зимнее время для украинцев состоится в ночь с 26 на 27 октября. Поспать при этом можно будет на час подольше.

Если президент не подпишет законопроект №4201 и сезонный перевод часов в Украине не отменят, очередная "смена" времени будет ждать нас в воскресенье, 30 марта 2025 года (в 3 часа ночи).

Тогда стрелки часов нужно будет перевести на 1 час вперед.