Перевод часов 2026: когда переход на зимнее время и куда крутить стрелки

Осенью в Украине традиционно "меняют" время, переходя на так называемый зимний график. Однако этот момент важно не упустить.
Подробнее о переходе на зимнее время в 2026 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Официальные правила исчисления времени в нашей стране определены на государственном уровне.
Главным документом в этой сфере можно считать постановление Кабинета министров №509 (принятое еще 13 мая 1996 года).
Именно оно закрепило на территории Украины киевское время (второй часовой пояс) и установило четкий график сезонного перехода:
Следовательно, точное число (когда украинцам нужно переходить на зимнее время) зависит от того, на какую дату приходится в тот или иной год последнее воскресенье октября.
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Исходя из действующего постановления правительства, чтобы перейти на зимнее время, необходимо перевести стрелки часов на час назад в 04:00 в последнее воскресенье октября.
В 2026 году это будет 25-е число.
Итак, "смена" времени для украинцев произойдет фактически в ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 октября.
При этом поспать можно будет на час дольше.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему переход на зимнее время в Украине до сих пор не отменили.
Кроме того, мы объясняли, может ли перевод часов влиять на отключения света во время войны и почему он происходит именно в воскресенье.
Читайте также, в каких странах до сих пор переводят часы и "меняют" ли время в Европе.