Перевод часов 2026: когда переход на зимнее время и куда крутить стрелки

От чего зависит дата перевода часов

Официальные правила исчисления времени в нашей стране определены на государственном уровне.

Главным документом в этой сфере можно считать постановление Кабинета министров №509 (принятое еще 13 мая 1996 года).

Именно оно закрепило на территории Украины киевское время (второй часовой пояс) и установило четкий график сезонного перехода:

на летнее время - в последнее воскресенье марта (в 03:00 стрелки передвигают на 1 час вперед);

на зимнее время - в последнее воскресенье октября (в 04:00 стрелки возвращают на 1 час назад).

Следовательно, точное число (когда украинцам нужно переходить на зимнее время) зависит от того, на какую дату приходится в тот или иной год последнее воскресенье октября.

Читайте также: Перевод часов: как зимнее время повлияет на ваш сон и самочувствие

Как украинцам перейти на зимнее время в 2026 году

Исходя из действующего постановления правительства, чтобы перейти на зимнее время, необходимо перевести стрелки часов на час назад в 04:00 в последнее воскресенье октября.

В 2026 году это будет 25-е число.

Итак, "смена" времени для украинцев произойдет фактически в ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 октября.

При этом поспать можно будет на час дольше.