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Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на зимнее время и будет ли этот раз последним

Пятница 06 сентября 2024 14:42
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Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на зимнее время и будет ли этот раз последним Этот переход на зимнее время может быть последним (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Этой осенью переводить стрелки часов, чтобы перейти на зимнее время, украинцы могут в последний раз.

РБК-Украина рассказывает, когда именно и куда нужно будет перевести часы, а также будет ли это изменение времени последним для жителей Украины.

Когда именно и куда нужно будет перевести стрелки часов

В Украине зимнее и летнее время официально ввели еще в 1981 году (во времена СССР) для экономии электроэнергии.

Впоследствии перевод часов дважды в год осуществлялся согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - говорится в документе.

Итак, для перехода на зимнее время в этом году стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи).

Будет ли этот переход на зимнее время последним

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, предусматривающий отказ от перевода часов в Украине на летнее время. В то же время он определяет "фиксацию" зимнего времени на территории нашего государства.

Если президент подпишет этот документ, исчисление времени на территории всей Украины будет производиться по "единственному" киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.

То есть сезонного перехода времени на территории Украины осуществлять больше не будут.

Почему перевод часов может быть опасен

Напомним, ранее мы рассказывали, что переход на летнее время может иметь серьезные последствия для здоровья (включая рост сердечных приступов и недосыпание).

Между тем осенний перевод часов, по мнению некоторых ученых, не связан с подобными эффектами на организм. Это может объясняться, в частности, количеством естественного освещения в разные времена года.

Читайте также об отношении украинцев к переводу часов.

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