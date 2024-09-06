Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на зимнее время и будет ли этот раз последним

Этой осенью переводить стрелки часов, чтобы перейти на зимнее время, украинцы могут в последний раз.

РБК-Украина рассказывает, когда именно и куда нужно будет перевести часы, а также будет ли это изменение времени последним для жителей Украины.

Когда именно и куда нужно будет перевести стрелки часов

В Украине зимнее и летнее время официально ввели еще в 1981 году (во времена СССР) для экономии электроэнергии.

Впоследствии перевод часов дважды в год осуществлялся согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - говорится в документе.

Итак, для перехода на зимнее время в этом году стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи).

Будет ли этот переход на зимнее время последним

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, предусматривающий отказ от перевода часов в Украине на летнее время. В то же время он определяет "фиксацию" зимнего времени на территории нашего государства.

Если президент подпишет этот документ, исчисление времени на территории всей Украины будет производиться по "единственному" киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.

То есть сезонного перехода времени на территории Украины осуществлять больше не будут.