Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на зимовий час і чи буде це востаннє
Цієї осені переводити стрілки годинників, щоб перейти на зимовий час, українці можуть востаннє.
РБК-Україна розповідає, коли саме і куди потрібно буде перевести годинник, а також чи буде ця зміна часу останньою для мешканців України.
Коли саме та куди потрібно буде перевести стрілки годинників
В Україні зимовий та літній час офіційно запровадили ще у 1981 році (за часів СРСР) для економії електроенергії.
Згодом переведення годинника двічі на рік здійснювалось згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - йдеться в документі.
Отже, для переходу на зимовий час цього року стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).
Чи буде цей перехід на зимовий час останнім
У липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201, який передбачає відмову від переведення годинників в Україні на літній час. Натомість він визначає "фіксацію" зимового часу на території нашої держави.
Якщо президент підпише цей документ, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.
Тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть.
Чому переведення годинників може бути небезпечним
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що перехід на літній час може мати серйозні наслідки для здоров'я (включаючи зростання серцевих нападів і недосипання).
Тим часом осіннє переведення годинників, на думку декого з науковців, не пов'язане із подібними ефектами на організм. Це може пояснюватись, зокрема, кількістю природнього освітлення у різні пори року.
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