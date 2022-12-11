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К электросети Украины подключен один из энергоблоков-тысячников, - "Энергоатом"

Новина українською →
Украина, Воскресенье 11 декабря 2022 15:59
К электросети Украины подключен один из энергоблоков-тысячников, - "Энергоатом" Фото: возобновлена работа энергоблока-тысячника на отечественной АЭС (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Сегодня к электросети Украины снова подключен энергоблок-тысячник ВВЭР-1000 одной из атомных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".

Компания отмечает, что этот энергоблок-тысячник (ВВЭР-1000) накануне был отключен от сети из-за необходимости устранения замечания трансформатора тока резервной защиты.

Кроме того, заканчивается восстановительный ремонт еще одного энергоблока ВВЭР-1000, который получил повреждения в результате обстрелов энергетической инфраструктуры Украины еще 23 ноября 2022 года.

"В ближайшие дни его тоже подключат к сети", - уверяют в "Энергоатоме".

И добавляют, что, кроме Запорожской АЭС, все энергоблоки на всех атомных электростанциях Украины работают на максимальной мощности.

"Временно оккупированная ЗАЭС, включение которой блокируется рашистами, продолжает постоянно потреблять около 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины", - объясняют специалисты.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация пытается разными способами препятствовать Украине получать помощь из других стран с энергетическим оборудованием.

Напомним, что уже почти два месяца РФ наносит массированные ракетные удары по украинской энергосистеме. В течение этого времени более трехсот ракет и дронов атаковали объекты энергетики по всей стране.

О том, как Украина пережила восемь волн ракетных атак на энергетическую инфраструктуру - читайте в материале РБК-Украина.

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