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"Преобладает во всех аспектах". Спарринг-партнер Фьюри и Усика рассказал, кто из них сильнее

Фото: Александр Усик выйдет в ринг против Тайсона Фьюри зимой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Британский тяжеловес Дэвид Аллен поделился соображениями по поводу грядущего противостояния украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT.

31-летний боксер оценил стартовые позиции обоих претендентов на титул абсолюта. В своей карьере он выходил в ринг и против украинца, и против британца.

"Считаю, что победит Фьюри, но увидеть значит поверить, а этого я еще не видел. Я спарринговал с Тайсоном на протяжении семи лет. Я спарринговал с Усиком, и он был великолепен. Знаете, когда он меня ударил, то я не ел две недели. Усик тогда "отрубил" мне голову, но должен сказать, что Фьюри на уровень выше во всех аспектах", – заявил Аллен.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Бой между украинцем-чемпионом по версиям IBF, IBO, WBA, WBO и британским боксером с титулом WBC окончательной даты еще не получил. Рабочие варианты – 23 декабря и январь 2024 года.

Сага с потенциальным боем Усика против "Цыганского Короля" длится минимум с лета 2022 года. После второй победы над британцем Джошуа украинский боксер постоянно вызывал Фьюри на поединок. Тот, однако, под разными предлогами до недавних пор избегал боя.

К слову, мексиканец Альварес победил американца Чарло в битве чемпионов среднего веса.

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс