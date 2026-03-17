Преобладает баллистика. РФ и Иран для своих атак используют похожий арсенал вооружения

Отмечается, что для ударов Иран использует очень похожий арсенал средств, что и ее партнер - Россия: подавляющее большинство ракет в залпе - баллистика малой и средней дальности, значительно меньше - крылатых ракет, и рои "Шахедов".

Как утверждают информированные источники РБК-Украина, Москва начала помогать Тегерану с комплектующими к "Шахедам", в том числе - с системами связи "Комета-М".

Поступают ли от россиян готовые изделия - этот вопрос еще дополнительно изучается, отмечает один из собеседников издания.

При этом сама же Москва, как утверждают источники РБК-Украина, сейчас уже не испытывает критической зависимости от комплектующих для своих "Гераней" из Ирана.