Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Преобладает баллистика. РФ и Иран для своих атак используют похожий арсенал вооружения

11:13 17.03.2026 Вт
2 мин
Какие виды вооружения преобладают в атаках России и Ирана?
aimg Константин Широкун aimg Ульяна Безпалько
Фото: Россия и Иран для своих атак используют похожий арсенал вооружения (росСМИ)

Россия и Иран в своих ракетно-дронных атаках используют очень похожий арсенал вооружения - баллистика малой и средней дальности, крылатые ракеты и дроны.

Отмечается, что для ударов Иран использует очень похожий арсенал средств, что и ее партнер - Россия: подавляющее большинство ракет в залпе - баллистика малой и средней дальности, значительно меньше - крылатых ракет, и рои "Шахедов".

Как утверждают информированные источники РБК-Украина, Москва начала помогать Тегерану с комплектующими к "Шахедам", в том числе - с системами связи "Комета-М".

Поступают ли от россиян готовые изделия - этот вопрос еще дополнительно изучается, отмечает один из собеседников издания.

При этом сама же Москва, как утверждают источники РБК-Украина, сейчас уже не испытывает критической зависимости от комплектующих для своих "Гераней" из Ирана.

РФ наращивает производство дронов

Россия может использовать от 7 до 9 млн беспилотников в 2026 году. Такое масштабное наращивание производства дронов заставляет Европу пересматривать собственную оборонную политику.

Также ранее сообщалось, что ранее СМИ сообщали, что в секторе военных технологий России фиксируют переход к промышленному производству новых боеприпасов для беспилотников.

Это свидетельствует о попытках Москвы выстроить стабильную систему поставок и унификации вооружения для дронов.

Также недавно Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 21 российском предприятии, привлеченном к разработке и производству беспилотников, которые РФ применяет в войне против Украины.

Российская ФедерацияИранВторжение России в Украину