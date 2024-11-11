Преимущество для ВСУ. Украина получает новые спутниковые снимки от Rheinmetall и ICEYE
Украина с октября получает новые спутниковые снимки, которые делают спутники SAR. Это возможно благодаря сотрудничеству оборонного концерна Rheinmetall и спутникового оператора ICEYE.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.
Немецкий оборонный концерн напомнил, что заключил с Украиной контракт, который расширяет ее доступ к спутниковым снимкам SAR от ICEYE.
"С начала октября 2024 года Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR. Эти данные дополнят разведывательные данные, полученные из других источников, и станут основой для принятия решений и оперативного планирования украинских Вооруженных сил", - отметили в Rheinmetall.
Таким образом Украина смогла получить доступ ко всей флотилии радарных спутников ICEYE.
В чем особенность спутников ICEYE
Как отметили в Rheinmetall, спутники SAR от ICEYE могут генерировать изображения высокого разрешения независимо от погодных условий и времени суток.
При помощи таких спутников можно делать очень детализированные снимки, которые позволяют идентифицировать даже самые мелкие объекты на поверхности Земли.
"Это может дать решающие преимущества Вооруженным силам в плане наблюдения, захвата целей, разведки или собственного позиционирования на поле боя", - объяснили в немецкой компании.
Стоит заметить, что Украина получает снимки со спутников SAR еще с 2022 года. Тогда Фонд Сергея Притулы приобрел один из спутников.
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