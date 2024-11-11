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Перевага для ЗСУ. Україна отримує нові супутникові знімки від Rheinmetall та ICEYE

Понеділок 11 листопада 2024 21:11
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Перевага для ЗСУ. Україна отримує нові супутникові знімки від Rheinmetall та ICEYE Ілюстративне фото: Україна отримує нові супутникові знімки від Rheinmetall та ICEYE (iceye.com)
Автор: Іван Носальський

Україна з жовтня отримує нові супутникові знімки, які роблять супутники SAR. Це можливо завдяки співпраці оборонного концерну Rheinmetall та супутникового оператора ICEYE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Rheinmetall.

Німецький оборонний концерн нагадав, що уклав з Україною контракт, який розширює її доступ до супутникових знімків SAR від ICEYE.

"З початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки, зроблені супутниками SAR. Ці дані доповнять розвідувальні дані, отримані з інших джерел, і стануть основою для ухвалення рішень та оперативного планування українських Збройних сил", - зазначили у Rheinmetall.

Таким чином, Україна змогла отримати доступ до всієї флотилії радарних супутників ICEYE.

У чому особливість супутників ICEYE

Як зазначили в Rheinmetall, супутники SAR від ICEYE можуть генерувати зображення високої роздільної здатності незалежно від погодних умов та часу доби.

За допомогою таких супутників можна робити дуже деталізовані знімки, які дозволяють ідентифікувати навіть найменші об'єкти на Землі.

"Це може дати вирішальні переваги Збройним силам щодо спостереження, захоплення цілей, розвідки або власного позиціонування на полі бою", - пояснили в німецькій компанії.

Варто зауважити, що Україна отримує знімки з супутників SAR ще з 2022 року. Тоді Фонд Сергія Притули придбав один з супутників.

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