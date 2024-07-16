RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Преимущество РФ в использовании артиллерии сократилось: в Генштабе назвали цифры

Иллюстративное фото: украинские воины стали использовать больше снарядов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Россия теряет свое значительное преимущество в использовании боеприпасов на войне против Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Как отметил источник, если раньше россияне использовали около 70 тысяч боеприпасов, а Украина - 10 тысяч, то сейчас украинские защитники используют 15 тысяч, а РФ - 45 тысяч

При этом, по словам собеседника, россияне используют около 1300 FPV-дронов за сутки. Но украинские защитники запускают больше таких беспилотников. 

Что предшествовало

Напомним, еще в конце июня источник РБК-Украина в Генштабе заявлял, что соотношение в использовании артиллерии между Украиной и Россией сократилось до 1:3. В начале года оно составляло 1:7.

При этом в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский объяснял, для чего важно сократить разрыв в использовании артиллерии с Россией. По его словам, при соотношении 1:3 или 1:1,5 украинские защитники смогут продолжать деоккупацию территорий.

К слову, новости о сокращении разрыва в использовании боеприпасов появились на фоне начала передачи Украине снарядов в рамках чешской инициативы. Пока доставили 50 тысяч единиц, рассказал сегодня, 16 июля, премьер Украины Денис Шмыгаль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна в Украине