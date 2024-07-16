UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перевага РФ у використанні артилерії скоротилася: у Генштабі назвали цифри

Ілюстративне фото: українські воїни почали використовувати більше снарядів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Росія втрачає свою значну перевагу у використанні боєприпасів на війні проти України.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Генштабі Збройних сил України.

Як зазначило джерело, якщо раніше росіяни використовували близько 70 тисяч боєприпасів, а Україна - 10 тисяч , то зараз українські захисники використовують 15 тисяч, а РФ - 45 тисяч.

При цьому, за словами співрозмовника, росіяни використовують близько 1300 FPV-дронів за добу. Але українські захисники запускають більше таких безпілотників.

Що передувало

Нагадаємо, ще наприкінці червня джерело РБК-Україна в Генштабі заявляло, що співвідношення у використанні артилерії між Україною та Росією скоротилося до 1:3. На початку року воно складало 1:7.

При цьому наприкінці лютого, президент України Володимир Зеленський пояснював, для чого важливо скоротити розрив у використанні артилерії з Росією. За його словами, за співвідношенням 1:3 або 1:1,5 українські захисники зможуть продовжувати деокупацію територій.

До речі, новини про скорочення розриву використання боєприпасів з'явилися на тлі початку передачі Україні снарядів у рамках чеської ініціативи. Поки що доставили 50 тисяч одиниць, розповів сьогодні, 16 липня, прем'єр України Денис Шмигаль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна в Україні