Перевага РФ у використанні артилерії скоротилася: у Генштабі назвали цифри

Що передувало

Нагадаємо, ще наприкінці червня джерело РБК-Україна в Генштабі заявляло, що співвідношення у використанні артилерії між Україною та Росією скоротилося до 1:3. На початку року воно складало 1:7.

При цьому наприкінці лютого, президент України Володимир Зеленський пояснював, для чого важливо скоротити розрив у використанні артилерії з Росією. За його словами, за співвідношенням 1:3 або 1:1,5 українські захисники зможуть продовжувати деокупацію територій.

До речі, новини про скорочення розриву використання боєприпасів з'явилися на тлі початку передачі Україні снарядів у рамках чеської ініціативи. Поки що доставили 50 тисяч одиниць, розповів сьогодні, 16 липня, прем'єр України Денис Шмигаль.

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