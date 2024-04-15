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Пересечение границы за 11 тысяч долларов: на Закарпатье разоблачены организаторы схемы

Фото: на Закарпатье разоблачены организаторы схемы, которые перенаправляли мужчин за границу (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

В Закарпатье разоблачили организаторов схемы, которые помогали мужчинам пересечь границу. За свои "услуги" фигуранты брали 11 тысяч долларов.

Один из организаторов - 43-летний житель Ужгородского района задержан при попытке переправить двух мужчин за границу. Второго организатора – 44-летнего местного жителя – полицейские задержали в Ужгороде.

Что установило следствие

Для преступной деятельности фигуранты привлекли таксиста, отвозившего "клиентов" к границе со Словакией. Таксист довез двух мужчин до села Симер, находящегося недалеко от границы, где уклоняющие должны были перейти в Словакию вне официальных пунктов пропуска.

Стоимость "услуг" составляла 5 500 долларов с одного человека. Таким образом, за свои "услуги" фигуранты получили 11 тысяч долларов. Деньги получали после удачного пересечения границы.

"Подозреваемым избраны меры пресечения – в виде содержания под стражей с правом внесения 181 680 и 121 000 гривен залога", - говорится в сообщении.

На лиц, пытавшихся пересечь границу, составлены административные протоколы.

 

 

Ситуация в Украине с незаконным пересечением государственной границы

В Харьковской балласти два депутата, и бывшая руководитель аппарата областной военной администрации организовали пересечение границы для 19 псевдоволонтеров.

Напомним, пограничники и правоохранители разоблачили "схему" побега уклонян в Венгрию. Всего "услуга" для трех нарушителей стоила 21,5 тысяч долларов.

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