Пересечение границы за 11 тысяч долларов: на Закарпатье разоблачены организаторы схемы

Один из организаторов - 43-летний житель Ужгородского района задержан при попытке переправить двух мужчин за границу. Второго организатора – 44-летнего местного жителя – полицейские задержали в Ужгороде.

Что установило следствие

Для преступной деятельности фигуранты привлекли таксиста, отвозившего "клиентов" к границе со Словакией. Таксист довез двух мужчин до села Симер, находящегося недалеко от границы, где уклоняющие должны были перейти в Словакию вне официальных пунктов пропуска.

Стоимость "услуг" составляла 5 500 долларов с одного человека. Таким образом, за свои "услуги" фигуранты получили 11 тысяч долларов. Деньги получали после удачного пересечения границы.

"Подозреваемым избраны меры пресечения – в виде содержания под стражей с правом внесения 181 680 и 121 000 гривен залога", - говорится в сообщении.

На лиц, пытавшихся пересечь границу, составлены административные протоколы.