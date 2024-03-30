"Путешествие" за 21 тысячу долларов. ГПСУ разоблачила очередную "схему" для уклонистов
Пограничники и правоохранители разоблачили "схему" побега уклонистов в Венгрию. Всего "услуга" для трех нарушителей стоила 21,5 тысячи долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
"Трое нарушителей планировали незаконно попасть в Венгрию. Они договорились с организатором канала о содействии в пересечении границы. "Технические" моменты "операции" брал на себя пособник, также местный житель. Всего переход госграницы стоил 21,5 тысячи долларов", - пишет ГПСУ.
Фото: ГПСУ разоблачила очередную "схему" для уклонистов (t.me/DPSUkr/19160)
Как объясняет ГПСУ, нарушители были задержаны во время транспортировки уклонистов к границе.
Организаторам незаконной переправки объявили о подозрении. Сейчас они находятся в изоляторе. Остальные привлечены к административной ответственности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины недавно разоблачила ряд организаторов сделок, которые продавали военнообязанным поддельные документы для побега в Евросоюз.
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