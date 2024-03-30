ua en ru
Сб, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Путешествие" за 21 тысячу долларов. ГПСУ разоблачила очередную "схему" для уклонистов

Суббота 30 марта 2024 11:54
UA EN RU
"Путешествие" за 21 тысячу долларов. ГПСУ разоблачила очередную "схему" для уклонистов Фото: ГПСУ разоблачила очередную "схему" для уклонистов (t.me/DPSUkr/19160)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники и правоохранители разоблачили "схему" побега уклонистов в Венгрию. Всего "услуга" для трех нарушителей стоила 21,5 тысячи долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Трое нарушителей планировали незаконно попасть в Венгрию. Они договорились с организатором канала о содействии в пересечении границы. "Технические" моменты "операции" брал на себя пособник, также местный житель. Всего переход госграницы стоил 21,5 тысячи долларов", - пишет ГПСУ.

Фото: ГПСУ разоблачила очередную "схему" для уклонистов (t.me/DPSUkr/19160)

Как объясняет ГПСУ, нарушители были задержаны во время транспортировки уклонистов к границе.

Организаторам незаконной переправки объявили о подозрении. Сейчас они находятся в изоляторе. Остальные привлечены к административной ответственности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины недавно разоблачила ряд организаторов сделок, которые продавали военнообязанным поддельные документы для побега в Евросоюз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Венгрия
NEWS
Зеленский уволил трех своих советников и двух уполномоченных
Зеленский уволил трех своих советников и двух уполномоченных
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России