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Перетин кордону за 11 тисяч доларів: на Закарпатті викрито організаторів схеми

Фото: на Закарпатті викрито організаторів схеми, які перенаправляли чоловіків за кордон (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

На Закарпатті викрили організаторів схеми, які допомагали чоловікам втекти за кордон. За свої "послуги" фігуранти брали 11 тисяч доларів.

Одного з організаторів - 43-річного мешканця Ужгородського району затримали під час спроби переправити двох чоловіків за кордон. Другого організатора – 44-річного місцевого жителя - поліцейські затримали в Ужгороді.

Що встановило слідство 

Для злочинної діяльності фігуранти залучили таксиста, який відвозив "клієнтів" до кордону зі Словаччиною. Таксист довіз двох чоловіків до села Сімер, що знаходиться неподалік кордону, де ухилянти мали перейти до Словаччини поза офіційних пунктів пропуску.

Вартість "послуг" становила 5 500 доларів з однієї особи. Таким чином за свої "послуги" фігуранти отримали 11 тисяч доларів.  Гроші отримували після вдалого перетину кордону.

"Підозрюваним обрані запобіжні заходи – у вигляді тримання під вартою із правом внесення 181 680 та 121 000 гривень застави.", - йдеться в повідомленні.

На осіб, що намагалися перетнути кордон, складені адміністративні протоколи.

 

 

Ситуація в Україні з незаконним перетеном державного кордону

В Харківській боласті двоє депутатів, та колишня керівниця апарату обласної військової адміністрації організували перетин кордону для 19 псевдоволонтерів.

Нагадаємо, прикордонники та правоохоронці викрили "схему" втечі ухилянтів до Угорщини. Усього "послуга" для трьох порушників коштувала 21,5 тисячі доларів.

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