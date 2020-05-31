Суд над учасниками перестрілки у Броварах досі триває

Фото: засідання суду (facebook.com/pol.kyivregion)

Запобіжний захід обрали 12 учасникам перестрілки

Суд щодо обрання запобіжних заходів учасникам масової перестрілки у Броварах досі продовжується. Станом на 18 годину суд ухвалив рішення щодо 12 з 23 підозрюваних.

Про це повідомила поліція Київської області на сторінці у Facebook.

Так, 12 учасників перестрілки у Броварах вже відправили під арешт на 60 днів без права застави, але суд над 11 підозрюваними досі триває.

Зазначимо, що згідно з законом, у правоохоронців є всього 72 години з моменту затримання для обрання запобіжного заходу. Якщо за цей час суд не ухвалить рішення, то затриманих доведеться відпустити.

Нагадаємо, сьогодні зранку суд обрав запобіжний захід ще 5 фігурантам перестрілки у Броварах, тоді лишалося ухвалити рішення ще щодо 12 затриманих.

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що відповідальність понесуть всі учасники перестрілки у Броварах.

Як відомо, перестрілка у Броварах сталася вранці 29 травня через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками, участь в стрілянині брали близько 100 осіб.

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Автор: Дмитро Левицький