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Перестрелка в Броварах: суд над участниками до сих пор продолжается

Новости » Происшествия     31.05.2020 - 19:08
Перестрелка в Броварах: суд над участниками до сих пор продолжается
Фото: заседание суда (facebook.com/pol.kyivregion)

Меру пресечения избрали 12 участникам перестрелки

Суд по избранию меры пресечения участникам массовой перестрелки в Броварах до сих пор продолжается. По состоянию на 18 часов суд принял решение относительно 12 из 23 подозреваемых.

Об этом сообщила полиция Киевской области на странице в Facebook.

Так, 12 участников перестрелки в Броварах уже отправили под арест на 60 дней без права залога, но суд над 11 подозреваемыми продолжается до сих пор.

Отметим, что согласно закону, у правоохранителей есть всего 72 часа с момента задержание для избрания меры пресечения. Если за это время суд не примет решения, то задержанных придется отпустить.

Напомним, сегодня утром суд избрал меру пресечения еще 5 фигурантам перестрелки в Броварах, тогда оставалось принять решение еще по 12 задержанным.

Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что ответственность понесут все участники перестрелки в Броварах.

Как известно, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками, участие в перестрелке принимали около 100 человек.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины БроварыперестрелкаСуд
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