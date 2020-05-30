Аваков про учасників перестрілки в Броварах: їх шкода, але вони сядуть

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Суд по обранню запобіжного заходу відбудеться 30 травня

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що учасники перестрілки в Броварах 29 травня будуть сидіти в тюрмі. 22 з них вже пред'явлені звинувачення.

Про це він заявив в відеозверненні, яке оприлюднила прес-служба МВС.

За його словами, в сутичках в Броварах брали участь 67 осіб, 28 учасників затримано.

"Ми фіксуємо, що кілька дробів потрапили в вікна звичайних жителів. Саме тому ми кваліфікуємо сьогоднішні події як тяжкий злочин, вчинений групою осіб. Саме тому, я повинен зробити так, щоб ці люди сіли в тюрму. Мені шкода багатьох з них, це молоді хлопці, які приїхали підзаробити 800 гривень в день з Вінниці, з Києва, з тих же Броварів, але іншої реакції у нас не буде. Кожен з них буде сидіти в тюрмі", - сказав Аваков.

За його словами, окремим питанням є те, що привело до цього зіткнення.

"Це питання про непрозорість тендерів по виділенню маршрутів в обласній виконавчій владі. Це питання співвідношення інтересів людей і перевізників, де інтереси перевізників ставляться трохи вище, ніж інтереси людей

Аваков пообіцяв, що в МВС розберуться з цією ситуацією найближчим часом.

Arsen Avakov: Усі винні у бандитській стрілянині у Броварах будуть найжорсткіше покарані Причиною цього інциденту став конфлікт за поділ ринку між двома перевізниками у Київській області, які за брудні гроші від нелегальних маршрутів найняли бандитів. Ті, як казали злочинці у 90-ті роки, «забили стрілку», а вона закінчилася стріляниною рано вранці у житловому масиві Броварів. Опубліковано МВС України Пʼятниця, 29 травня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що масова перестрілка в Броварах 29 травня сталася через розподіл пасажиропотоку між місцевими компаніями.

РБК-Україна писало, що в суботу, 30 травня, відбудеться судове засідання, в ході якого затриманим через перестрілки в Броварах оберуть запобіжний захід.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора