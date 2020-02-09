Перестрілка в Афганістані: загинули двоє військовослужбовців США

Двоє військовослужбовців США загинули, ще шестеро отримали поранення в результаті перестрілки в афганській провінції Нангархар. Про це заявив журналістам офіційний представник американських сил в Афганістані (USFOR-A) полковник Сонні Леггетт, передає The New York Times.

Як пояснив Леггетт, чоловік у формі афганської армії відкрив стрілянину з кулемета по об'єднаним силам США і Афганістану. Мотиви і причини атаки в даний час невідомі, йде збір інформації, ведеться розслідування.

Нагадаємо, Білий дім заявив, що американським військовим вдалося в ході спецоперації в Ємені ліквідувати ватажка терористичного угрупування "Аль-Каїда на Аравійському півострові" (AQAP) Касема ар-Раймі.

Лідера терористів в Ємені США вистежували протягом декількох місяців. Відомості про місцезнаходження терориста від інформатора ЦРУ отримало в листопаді 2019 року. Кажуть, що ар-Раймі визнали винним у плануванні вбивства американського посла в цій країні. Бойовика посадили у в'язницю, проте йому вдалося втекти.

Раніше Трамп заявив про ліквідацію сина відомого терориста Усами бен Ладена.