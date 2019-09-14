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Трамп підтвердив ліквідацію сина бен Ладена

Новини » Надзвичайні події    14.09.2019 - 17:07
Трамп підтвердив ліквідацію сина бен Ладена
Фото: Хамза бен Ладен (з відкритих джерел)

Син бен Ладена був ліквідований в результаті спецоперації США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про ліквідацію сина найвідомішого терориста Усами бен Ладена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами американського президента, Хамза бен Ладен був вбитий в ході контртерористичної спецоперації США в афгано-пакистанському регіоні. Трамп додав, що вбивства сина бен Ладена підірве діяльність "Аль-Каїди".

"Знищення Хамзи бен Ладена не лише залишить "Аль-Каїду" важливих лідерських навичок та символічного зв'язку з його батьком, але і підірве важливі оперативні дії угрупування", - наголосив президент США.

Трамп зазначив, що Хамза бен Ладен відповідав за планування та зв'язки з іншими терористичними організаціями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що джерела в адміністрації президента США заявили про ліквідацію сина Усами бен Ладена - Хамзи. Однак американські чиновники не уточнювали деталі його смерті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вашингтон розширив санкції проти лідерів та учасників 12 терористичних угрупувань. Зокрема санкції були запроваджені щодо лідерів "Хезболли", ХАМАС, "Ісламського джихаду", ІДІЛ та "Талібану". Також в санкційний список потрапили 15 терористів.

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Новини України Усама бен ЛаденСполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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