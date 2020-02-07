Білий дім повідомив про ліквідацію керівника "Аль-Каїди" в Ємені

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Касем ар-Раймі і його угруповання планувало теракти в США, заявили в Білому домі

Білий дім заявив, що американським військовим вдалося в ході спецоперації в Ємені ліквідувати ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" (AQAP) Касема ар-Раймі. Як пепредает РБК-Україна, інформація розміщена на сайті Білого дому.

Наголошується, що антитерористичну операцію в Ємені проводили за наказом президента США Дональда Трампа.

"У результаті операції був ліквідований засновник і ватажок терористичного угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" Касем ар-Раймі, який був також заступником ватажка "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі", - зазначено в повідомленні.

Вказано, що Ар-Раймі приєднався до "Аль-Каїди" в 1990-х роках. Він працював в Афганістані на Усаму бен Ладена - колишнього лідера міжнародної ісламської терористичної організації.

"Аль-Каїда на Аравійському півострові" здійснювала насильство щодо цивільних осіб в Ємені і прагнула здійснювати і надихати численні напади на Сполучені Штати і наші сили. Його смерть ще більше послабить АКАП і глобальний рух "Аль-Каїда" і наблизить нас до усунення загроз, які ці групи представляють для нашої національної безпеки", - заявили в Білому домі.

В адміністрації Трампа відзначили, що Штати будуть продовжувати працювати для знищення терористів, які прагнуть завдати шкоди народу США.

За даними газети The New York Times, США завдали удару на території Ємену в січні. Лідера терористів в Ємені США вистежували протягом декількох місяців. Відомості про місцезнаходження терориста від інформатора ЦРУ отримало в листопаді 2019 року. Кажуть, що ар-Раймі визнали винним у плануванні вбивства американського посла в цій країні. Бойовика посадили у в'язницю, проте йому вдалося втекти.

Нагадаємо, Трамп заявив про ліквідацію сина відомого терориста Усами бен Ладена. За словами американського президента, Хамза бен Ладен був убитий в ході контртерористичної спецоперації США в афгано-пакистанському регіоні. Трамп додав, що вбивство сина бен Ладена підірве діяльність "Аль-Каїди".