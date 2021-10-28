Перестановки в Кабміні: названі можливі кандидати в міністри

У президентській команді визначилися з кандидатами на заміну кільком міністрам. Їх звільнення може відбутися в середу, а призначення нових членів уряду - в четвер.
Про це РБК-Україна розповіли двоє поінформованих співрозмовників у "Слузі народу".
Так, замість міністра навколишнього середовища Романа Абрамовського, який вже подав заяву про відставку, Рада може призначити його зама Руслана Стрільця.
На місце міністра оборони Андрія Тарана, як очікується, перейде нинішній віце-прем'єр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. А його місце в Кабміні тоді може зайняти нардеп від СН Ірина Верещук.
Віце-прем'єра зі стратегічних галузей промисловості Олега Уруського хочуть замінити Павлом Рябікіним. Зараз він очолює Держмитницю.
У президентській команді також розглядають звільнення першого віце-прем'єра з економіки Олексія Любченка. З кандидатурою на його заміну визначилися ще кілька тижнів тому. Місце Любченко може зайняти заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко.
Всі ці кадрові ротації планують провести в парламенті наступного тижня, стверджують джерела.
"Однак по Любченку поки ще є питання. Питання в тому, чи будуть переводити його на якусь іншу позицію або не знайдуть для нього іншого місця. Тому його відставку можуть відкласти на пізніше", - сказав один зі співрозмовників.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Рада може звільнити 5 міністрів.
Як відомо, до парламенту вже надійшла заява про відставку від глави Мінекології.