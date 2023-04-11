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Преследовал Ахтема Чийгоза. В Украине вынесли приговор "судье" из Крыма, работающего на РФ

Фото: В Украине вынесли приговор "судье" из Крыма, работающего на РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший судья из Крыма после 2014 года перешел на "службу" в РФ и занимался преследованием замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. В Украине экс-судью признали виновным в государственной измене и назначили наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"После оккупации полуострова осужденный предал присяге на верность украинскому народу и вступил в должность заместителя председателя незаконно созданного "Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший судья причастен к незаконному уголовному преследованию митингующих в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховного совета Крыма 26 февраля 2014 года.

"Судья" в 2015 году принял незаконное решение о продлении срока содержания под стражей замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Позже российская репрессивная система незаконно приговорила его к 8 годам лишения свободы", - объяснили в прокуратуре.

Таким образом, оккупационный "судья" способствовал становлению незаконно созданных судебных органов и власти России в Крыму, а также оказывал помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины. Он признан виновным в совершении государственной измены и назначен 12 лет лишения свободы.

Напомним, что "судья", причастная к депортации крымчанина с территории оккупированного полуострова, заочно приговорена к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в нарушении законов и обычаев войны.

Двух депутатов из Крыма будут судить за государственную измену. Они помогали России оккупировать остров в 2014 году.

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