Переслідував Ахтема Чийгоза. В Україні винесли вирок "судді" із Криму, який працює на РФ

Колишній суддя із Криму після 2014 року перейшов на "службу" до РФ та займався переслідуванням заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. В Україні екс-суддю визнали винним у державній зраді та призначили покарання у вигляді 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Таким чином окупаційний "суддя" сприяв становленню незаконно створених судових органів та влади Росії в Криму, а також надавав допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України. Його визнано винним у вчиненні державної зради та призначили 12 років позбавлення волі.

"Суддя" у 2015 році ухвалив незаконне рішення про продовження строку тримання під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Пізніше російська репресивна система незаконно засудила його до 8 років позбавлення волі", - пояснили у прокуратурі.

Зазначається, що колишній суддя причетний до незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної ради Криму 26 лютого 2014 року.

"Після окупації півострова засуджений зрадив присязі на вірність українському народу та обійняв посаду заступника голови незаконно створеного "Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що "суддю", яка причетна до депортації кримчанина з території окупованого півострова, заочно засудили до 10 років позбавлення волі. Її визнали винною у порушенні законів та звичаїв війни.

Двох депутатів з Криму будуть судити за державну зраду. Вони допомагали Росії окупувати півострів у 2014 році.

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