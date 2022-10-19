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Пересылали видео ударов россиян. В Винницкой области задержали четырех человек

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Среда 19 октября 2022 16:54
Пересылали видео ударов россиян. В Винницкой области задержали четырех человек Иллюстративное фото: в Винницкой области СБУ задержала четырех человек, которые пересылали видео ударов россиян (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

В Винницкой области задержали четырех местных жителей, которые снимали и пересылали видео ударов россиян по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным правоохранителей, один из задержанных жителей Винницкой области снял видео атаки дронов-камикадзе, на которых видно масштабы разрушений на объекте инфраструктуры и переслал коллегам. Другие три человека также поделились со своими друзьями.

Через пол часа после этого видео появилось у российских пропагандистов, еще через час россияне снова ударили ракетами, в результате чего были ранены люди.

"В настоящее время понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла на нанесение ущерба Украине или помощи государству-агрессору не имею", - рассказывает задержанный.

В СБУ отмечают, что за такие действия предусмотрена криминальная ответственность.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который собирал разведданные о центрах управления ВСУ и СБУ.

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