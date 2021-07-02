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Кулеба закликає лідерів країн приєднуватися до Кримської платформи

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 15:26
Кулеба закликає лідерів країн приєднуватися до Кримської платформи Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (прес-служба міністра)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає лідерів різних країн приєднуватися до Кримської платформи. На його думку, це допоможе їм відстояти і їхні власні національні інтереси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра.

"Кримська платформа багатогранна. Ми запрошуємо всі країни працювати над тими аспектами, які їх найбільше хвилюють. Ви хочете зосередитися на правах людини? Ласкаво просимо. Свобода навігації? Заходивши. Міжнародна безпека, свобода віросповідання, навколишнє середовище, міжнародне гуманітарне право? Ласкаво просимо всім", - написав у своєму повідомленні Кулеба.

Нагадаємо, що Словенія пообіцяла взяти участь у саміті Кримської платформи.

Також Міністерство закордонних справ вітає схвалення закону про корінних народів

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Крим Дмитро Кулеба
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