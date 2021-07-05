Кримська платформа: представники скількох країн візьмуть участь

В Україні планують провести Кримську платформу. Близько 20 представників іноземних держав приїдуть для участі в саміті, в тому числі і лідери країн.

За словами співрозмовника, точно приїдуть на саміт лідери Польщі, Словаччини, країн Балтії. Президент Туреччини Реджеп Ердоган тричі підтверджував свою участь, але поки не надіслав офіційної згоди. Зі своїм форматом участі поки досі не визначилися Франція і Німеччина.

"Росіяни активно ходять по МЗС інших країн, щось розповідають, погрожують проблемами в торгівлі і т. д., щоб не приїжджали на саміт", - сказав співрозмовник.