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Кримська платформа: представники скількох країн візьмуть участь

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 10:44
Кримська платформа: представники скількох країн візьмуть участь Фото: скільки лідерів країн приїдуть на Кримську платформу (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

В Україні планують провести Кримську платформу. Близько 20 представників іноземних держав приїдуть для участі в саміті, в тому числі і лідери країн.

Про це РБК-Україна розповіло інформоване джерело.

За словами співрозмовника, точно приїдуть на саміт лідери Польщі, Словаччини, країн Балтії. Президент Туреччини Реджеп Ердоган тричі підтверджував свою участь, але поки не надіслав офіційної згоди. Зі своїм форматом участі поки досі не визначилися Франція і Німеччина.

"Росіяни активно ходять по МЗС інших країн, щось розповідають, погрожують проблемами в торгівлі і т. д., щоб не приїжджали на саміт", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба закликає лідерів країн приєднуватися до Кримської платформи.

Зазначимо, Словенія пообіцяла взяти участь у саміті Кримської платформи.

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