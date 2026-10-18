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Минсоцполитики назвало дату, когда ВПО получат помощь на жительство за октябрь

08:06 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Минсоцполитики назвало дату, когда ВПО получат помощь на жительство за октябрь Фото: переселенцы получат помощь на жительство за октябрь после 21 числа (коллаж, РБК-Украина)
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Помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц за октябрь будет профинансирована 21 октября. Денежные средства поступят на банковские карты в течение нескольких дней после этой даты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

"Информируем, что в этом месяце финансирование выплат ВПО состоится 21 октября, а зачисление средств на ваши карты будет в течение нескольких дней от этой даты", - сообщили в министерстве.

Следовательно, если деньги не поступили именно 21 октября, волноваться не стоит: зачисление может занять несколько дней.

Часть переселенцев рискуетпотерять пособие на жительство из-за ошибок в государственных реестрах. Базы не всегда фиксируют, что человек вернулся в Украину после поездки за границу, и поэтому выплаты могут прекратить.

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