Для переселенцев запускают новую программу по жилью: кого именно коснется
Кабинет Министров Украины вводит новый жилищный проект для внутренне перемещенных лиц, выехавших из Мариуполя Донецкой области.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время заседания правительства.
По его словам, речь идет о запуске строительства муниципального, социального и арендного жилья, а также о внедрении программ льготных и партнерских ипотечных кредитов.
"Это позволит еще большему количеству мариупольских семей получить собственное жилье здесь, в Украине", - пояснил Шмыгаль.
Кроме того, правительство продолжает действие программы компенсаций для ВПЛ, которые тратят более 20% своего дохода на аренду жилья. Каждая семья может обратиться за финансовой помощью от государства.
Шмыгаль отметил, что обеспечение жильем семей, которые потеряли дом из-за войны, остается одним из ключевых приоритетов в рамках программы быстрого восстановления.
Помощь для ВПЛ
Напомним, что внутренние переселенцы могут получить материалы помощь на проживание от государства. Такие выплаты предоставляются ежемесячно.
Сумма помощи составляет 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью.
Получить такую помощь могут не все ВПЛ. На нее могут рассчитывать только самые уязвимые категории украинцев. Больше об этом - в материале РБК-Украина.
Таком мы писали, что для переселенцев действуют льготные кредиты на приобретение земельных участков, покупку и строительство жилья.
А еще объясняли, как украинцы, которые впервые переехали, могут стать ВПЛ и оформить выплаты.
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