Для переселенцев запускают новую программу по жилью: кого именно коснется

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время заседания правительства.

По его словам, речь идет о запуске строительства муниципального, социального и арендного жилья, а также о внедрении программ льготных и партнерских ипотечных кредитов.

"Это позволит еще большему количеству мариупольских семей получить собственное жилье здесь, в Украине", - пояснил Шмыгаль.

Кроме того, правительство продолжает действие программы компенсаций для ВПЛ, которые тратят более 20% своего дохода на аренду жилья. Каждая семья может обратиться за финансовой помощью от государства.

Шмыгаль отметил, что обеспечение жильем семей, которые потеряли дом из-за войны, остается одним из ключевых приоритетов в рамках программы быстрого восстановления.