Финансы и вещи. Какие организации оказывают помощь переселенцам в Украине
В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев – люди, покинувшие дом, часто не имеют ни работы, ни достаточно средств к существованию. В таких случаях поддержку оказывают благотворительные фонды.
Какие организации выделяют финансовую помощь переселенцам, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на evacuation.city.
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Неправительственная гуманитарная организация ACTED (Франция)
Международная гуманитарная организация ACTED предоставляет денежную помощь ВПЛ – 2220 грн на каждого члена семьи. Помощь выплачивается одним платежом за 3 месяца. Получить выплаты могут люди, которые переселились с территории: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областей.
На поддержку от ACTED могут претендовать:
- одинокие матери или родители, воспитывающие детей;
- одинокие люди пожилого возраста (60 лет и старше);
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- семьи с беременными и кормящими женщинами;
- семьи с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении;
- семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.
Фото: Переселенцы в модульных домиках (gettyimages.com)
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BHA & Save The Children
Благотворительная организация BHA & Save The Children предоставляет такую же денежную помощь (по 2200 грн в течение 3 месяцев) переселенцам, переместившимся в ноябре-декабре 2022 года в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Черновицкую области.
На помощь BHA & Save The Children могут рассчитывать:
- семьи переселенцев, не имеющих безопасного места жительства;
- пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи, средств к существованию в результате войны.
А также семьи переселенцев, не имеющих безопасного жилья и соответствующих хотя бы одному критерию:
- семью содержит женщина;
- или пожилой человек (60+);
- или человек с инвалидностью;
- семья с ребенком и людьми с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние);
- семья с ребенком и пожилым человеком;
- семья с двумя и более детьми;
- семья с ребенком на попечении;
- семья с беременной или мамой, которая кормит грудью ребенка в возрасте до двух лет.
Местные власти предоставляют списки семей, отвечающих критериям. С вопросами можно обратиться:
- на горячую линию программы по номеру 0800609845;
- на профиль организации в Facebook;
- по электронному адресу ukrainianresponse@savethechildren.org.
Фото: Переселенцы во Львове (УНИАН)
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Gate to Ukraine
Gate to Ukraine – это платформа, где граждане США оказывают помощь украинским многодетным семьям, пострадавшим в результате войны, тем, кто были вынуждены переехать или живут на временно оккупированных территориях.
Помощь в 100 долларов оказывается одноразово:
- людям из зоны активных боевых действий;
- а также деоккупированных/оккупированных территорий;
- у которых есть по крайней мере один несовершеннолетний ребенок.
Для получения денег нужно заполнить форму по ссылке. После этого заявка проходит проверку, ее переводят на английский и размещают на сайте.
Когда пожертвование поступает, средства высылают на карту или банковский счет. После получения средств Gate to Ukraine просит записать краткую видеоблагодарность для понсора.
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"Человек в беде"
Чешская гуманитарная организация " Человек в беде " оказывает денежную помощь ВПЛ (2200 грн на каждого члена семьи с выплатой на 3 месяца), зарегистрированным и проживающим в городе Запорожье с 1 августа 2022 года.
Приоритет лицам/семьям, которые не получали денежную помощь от других гуманитарных организаций или уже перестали получать.
Предварительная регистрация осуществляется по телефону: 0667228574.
Адрес для подачи документов в помощь: ул. Украинская, 50 (вход со стороны двора). График: пн-пт с 9:00 до 16:00.
Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)
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"Співдія"
Співдія – волонтерская P2P-платформа, созданная при поддержке Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Офиса Президента Украины. На платформе можно оставить заявку на получение:
- благотворительной;
- юридической;
- психологической поддержки;
- поддержки детей;
- поиск работы.
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Благотворительный фонд "У матусиних долонях"
Благотворительный фонд " У матисиних долонях" помогает семьям переселенцев с детьми. Можно подать заявки на следующую помощь:
- одежду;
- детское питание;
- продуктовые наборы;
- памперсы и гигиенические товары;
- лекарства для детей и матерей;
- игрушки, сладости, обучающие и развивающие материалы;
Получить помощь могут:
- семьи с детьми, которые зарегистрированы как ВПЛ из-за боевых действий в их городе или поселке;
- семьи с детьми, проживающих в городах, где происходят боевые действия.
Заявки принимаются по ссылке.
Фото: Деоккупированная деревня на Херсонщине (gettyimages.com)
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Международный благотворительный фонд "Help Us Help UA"
Благотворительная организация "Международный благотворительный фонд Help Us Help UA оказывает гуманитарную помощь семьям, зарегистрированными как ВПЛ, в которых есть дети с определенным социальным статусом:
- дети-сироты (запрос может подать опекун или совершеннолетнее лицо);
- дети, лишенные родительской опеки (запрос может подать опекун или совершеннолетнее лицо);
- дети с инвалидностью;
- многодетная семья (запрос подают семьи, в которых трое и более несовершеннолетних детей или студенты).
Чтобы получить помощь, необходимо заполнить форму запроса на помощь по ссылке.
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Общественная организация "Ми покоління за зміни"
Общественная молодежная организация предоставляет одежду, питание, средства гигиены, игрушки переселенцам из Луганской и Донецкой области, а именно:
- семьям с детьми;
- беременным;
- приютам с пожилыми людьми;
- людям с инвалидностью.
Для подачи заявки нужно написать сообщение в Instagram или Facebook организации.
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From Heart
Благотворительная организация From Heart оказывает гуманитарную помощь – помогает продуктами питания ВПЛ или людям, находящимся в городах с критической ситуацией. Организация возобновит прием заявок в начале весны.
Для подачи заявки нужно написать сообщение в Instagram.
После получения посылки следует отправить фото для подтверждения получения помощи.
Напомним, мы писали, сколько переселенцев вернулись в родные города.
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