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Україна заборгувала 10,5 млрд гривень пенсій внутрішнім переселенцям, - Денісова

Новость на русском → Києва, Четвер 22 квітня 2021 11:12
Україна заборгувала 10,5 млрд гривень пенсій внутрішнім переселенцям, - Денісова Фото: омбудсмен України Людмила Денісова (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко, Мілан Лєліч

Уряд України заборгував 10,5 мільярдів гривень пенсій внутрішнім переселенцям за період 2015-2016 років. Тоді виплати припиняли близько 400 тисячам пенсіонерів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, деяким пенсіонерам в той період зупиняли виплати на місяць, а деяким і на рік.

"Потім люди через суди ці пенсії собі відсудили. Але згідно з рішеннями судів, за той період в цілому набігла сума в 10,5 млрд грн, яку держава повинна заплатити цим людям", - заявила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що в постанові Кабінету Міністрів зазначено, що ця ситуація повинна бути врегульована порядком, який необхідно затвердити окремим рішенням.

"І досі його не затвердили, і 10,5 млрд не виплатили", - резюмувала Денісова.

Раніше РБК-Україна писало, що після скасування карантину в Україні у пенсіонерів, які фактично проживають на окупованому Донбасі, буде місяць на верифікацію у відділеннях "Ощадбанку".

Також повідомлялося, що банки України зобов'язали обслуговувати жителів Криму без довідки переселенця.

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