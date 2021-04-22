Україна заборгувала 10,5 млрд гривень пенсій внутрішнім переселенцям, - Денісова

Уряд України заборгував 10,5 мільярдів гривень пенсій внутрішнім переселенцям за період 2015-2016 років. Тоді виплати припиняли близько 400 тисячам пенсіонерів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, деяким пенсіонерам в той період зупиняли виплати на місяць, а деяким і на рік.

"Потім люди через суди ці пенсії собі відсудили. Але згідно з рішеннями судів, за той період в цілому набігла сума в 10,5 млрд грн, яку держава повинна заплатити цим людям", - заявила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що в постанові Кабінету Міністрів зазначено, що ця ситуація повинна бути врегульована порядком, який необхідно затвердити окремим рішенням.

"І досі його не затвердили, і 10,5 млрд не виплатили", - резюмувала Денісова.