Пересадочный QR-билет с безлимитом в Киеве: как и когда заработает

С 1 августа в Киеве вводят пересадочный QR-билет. Он имеет безлимит пересадок в течение определенного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского городского совета.

Новый QR-билет в Киеве

Пересадочный QR-билет будет доступен в:

приложении Киев Цифровой,

терминалах для покупки билетов.

Он дает право на осуществление неограниченного количества пересадок между разными видами городского транспорта. Это нужно сделать в течение 90 минут после первой валидации.

Детали о пересадочном билете

Его можно использовать в:

метро,

автобусах,

троллейбусах,

трамваях,

на фуникулере.

Стоимость этого билета - 60 гривен.

После покупки он хранится в приложении 15 дней.

После пересадок QR-билет нужно повторно валидировать в каждом транспортном средстве или на турникете метро.

Как приобрести и пользоваться

Приобрести новый билет можно в приложении Киев Цифровой в разделе "Купить QR", выбрав категорию "Городской транспорт" и тип "Пересадочный", или в терминалах.

При проверке проезда достаточно показать QR-билет контроллеру. Он увидит информацию обо всех валидациях за 90 минут, поэтому никаких дополнительных подтверждений оплаты не требуется.

Пересадочный QR-билет нельзя передать другому пользователю. Это связано с особенностями его использования для многократных пересадок.

Запуск нового билета оставляет в силе правила стоимости QR-билетов. Скидка на поездки распространяется только на:

пополнение транспортной карты,

приобретение проездных.

Цена QR билетов остается фиксированной.