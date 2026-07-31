Пересадочный QR-билет с безлимитом в Киеве: как и когда заработает
С 1 августа в Киеве вводят пересадочный QR-билет. Он имеет безлимит пересадок в течение определенного времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского городского совета.
Новый QR-билет в Киеве
Пересадочный QR-билет будет доступен в:
- приложении Киев Цифровой,
- терминалах для покупки билетов.
Он дает право на осуществление неограниченного количества пересадок между разными видами городского транспорта. Это нужно сделать в течение 90 минут после первой валидации.
Детали о пересадочном билете
Его можно использовать в:
- метро,
- автобусах,
- троллейбусах,
- трамваях,
- на фуникулере.
Стоимость этого билета - 60 гривен.
После покупки он хранится в приложении 15 дней.
После пересадок QR-билет нужно повторно валидировать в каждом транспортном средстве или на турникете метро.
Как приобрести и пользоваться
Приобрести новый билет можно в приложении Киев Цифровой в разделе "Купить QR", выбрав категорию "Городской транспорт" и тип "Пересадочный", или в терминалах.
При проверке проезда достаточно показать QR-билет контроллеру. Он увидит информацию обо всех валидациях за 90 минут, поэтому никаких дополнительных подтверждений оплаты не требуется.
Пересадочный QR-билет нельзя передать другому пользователю. Это связано с особенностями его использования для многократных пересадок.
Запуск нового билета оставляет в силе правила стоимости QR-билетов. Скидка на поездки распространяется только на:
- пополнение транспортной карты,
- приобретение проездных.
Цена QR билетов остается фиксированной.
Ранее РБК-Украина писало, что с 22 июля проезд в Kyiv City Express подорожал. Билет будет стоить вдвое дороже.
Кроме этого, сообщалось, что с 15 июля 2026 года стоимость разового проезда в коммунальном транспорте Киева выросла до 30 гривен.