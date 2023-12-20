В приложении "Дія" заработала услуга купли-продажи авто

Сегодня, 20 декабря, в мобильном приложении "Дія" для украинцев стала доступна услуга купли-продажи автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Дії".

Сообщается, что всего за 15 минут можно будет купить или продать автомобиль через смартфон и спустя некоторое время получить новый техпаспорт, а также номерные знаки по почте.

Перерегистрация авто в приложении "Дія" означает, что больше нет необходимости ездить в сервисные центры МВД для проверки документов и авто, заполнять бумаги, платить квитанции в конкретных банках, заранее записываться в электронную очередь.

Стоит отметить, что воспользоваться услугой перерегистрации смогут только те, кто продает авто впервые за год.

"Все что вам нужно – начать процесс купли-продажи в приложении, следовать подсказкам "Дія" и засвидетельствовать проект договора "Дія.підписом". Дальше все сделаем за вас, останется только договориться о передаче и получении средств", - отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Особенности работы новой услуги

Напомним, ранее мы писали, что совсем скоро перерегистрировать автомобиль можно будет в несколько кликов "Дія" без лишних проверок и посредников. Проверка автомобиля и пользователей будет производиться автоматически, без участия администратора.

Услуга будет доступна для легковых автомобилей, мотоциклов или мопедов. В приложении продавцу следует сформировать заявление в "Дія" и поделиться QR-кодом или ссылкой на договор.

Покупателю только необходимо его подписать и выбрать - оставить старый номерной знак или сменить новый со специальной серией.

Также в "Дія" можно будет заказать доставку техпаспорта и нового номерного знака на отделение "Укрпочты", вместо того, чтобы повторно ехать в сервисный центр и стоять в очередях.