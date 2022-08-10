Інвестувала 8 млрд доларів. США розслідують діяльність фірми, пов'язаної з Абрамовичем
США проводять розслідування діяльності компанії Concord Management, яка здійснювала інвестиції хедж-фондів на мільярди доларів для російського мільярдера Романа Абрамовича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
Розслідування, проведене Комісією з цінних паперів та ФБР, зосереджено на тому, як партнери Абрамовича використовували кілька офшорних підставних компаній для інвестування восьми мільярдів доларів у хедж-фонди та приватні інвестиційні компанії.
Влада шукає інформацію про грошові потоки в більш ніж десяток підставних компаній, що базуються в таких притулках, як Британські Віргінські острови і Острів Джерсі, і з них.
У червні суд США видав ордери на конфіскацію двох розкішних літаків, що належать Абрамовичу, відповідно до санкцій, введених США після вторгнення Росії в Україну.
Міністерство юстиції США також домагається від Конгресу більш широких повноважень для арешту активів російських олігархів як засобу чинення тиску на Москву у зв'язку з її вторгненням в Україну.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував створити механізм конфіскації заморожених активів Росії. За його словами, виручені гроші підуть на компенсації, постраждалим від російської агресії.
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