Правительство Британии ищет пути использования активов РФ для восстановления Украины

Британское правительство ищет оптимальные механизмы по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его словам, он изучает возможности, чтобы гарантировать, что поддержавшие спецоперацию РФ на Украине лица "не просто попали под санкции".

Члены правительства Британии в составе специальной комиссии рассматривают применение механизма по использованию замороженных активов попавших под санкции россиян для восстановления Украины.

Напомним, Еврокомиссия может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России.

Кроме того, министры стран Евросоюза на прошлой неделе обсудили санкции против РФ, а также способы конфискации замороженных активов российских олигархов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.