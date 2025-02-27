Перерасчет пенсий, снижение цен на лекарства, срок бронирования: что изменится 1 марта в Украине

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На сколько вырастут пенсии

Ежегодная индексация пенсий в Украине состоится по плану - с 1 марта 2025. После пересчета выплаты в среднем увеличатся на 11,5%.

Прогнозируемый уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.

В то же время сумма повышения не может быть меньше 100 грн и не должна превышать 1500 грн.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, индексацию проведут для более 10 млн пенсионеров, среди которых: лица на пенсии по возрасту, бывшие военные, чернобыльцы, граждане, получающие пенсии за особые заслуги, бывшие чиновники и ученые.

Кроме того, пожилым пенсионерам с 1 марта предусмотрены надбавки, если размер их выплат меньше 3758 грн (лица от 65 лет со стажем не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, и лица от 80 лет и более, страховой стаж которых составляет не менее 25/20 лет у мужчин и женщин соответственно).

Лицам от 70 до 80 лет со страховым стажем не менее 35/30 лет у мужчин и женщин, получающих пенсию, не достигающую 3613 грн, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Другим лицам независимо от возраста и стажа, которые получают пенсию, не работают, и у которых ежемесячный размер пенсионных выплат, не достигает 3038 грн, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

Какие лекарства станут дешевле

Совет нацбезопасности и обороны Украины в феврале принял решение об обеспечении доступности лекарственных средств. Оно предусматривает снижение цен на наиболее популярные лекарства украинских фармпроизводителей с 1 марта 2025 в среднем на 30%.

В список препаратов, которые подешевеют уже в марте, попало около 200 позиций. Это лекарства в виде таблеток, капель, порошков, растворов:

применяемые при кашле и простудных заболеваниях;

антигистаминные;

противовоспалительные и противоревматические;

витамины и микроэлементы;

лекарства против давления;

противоязвенные средства;

успокоительные;

глазные капли;

назальные спреи и т.д.

Более 70 позиций входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 - рецептурные препараты. На сайте Минздрава можно ознакомиться с полным списком лекарств, цены на которые будут снижаться.

Срок бронирования продлевают

По обновленным правилам бронирования, которые вступили в силу в декабре, все критически важные предприятия должны были подтвердить свой статус и перебронировать работников до 28 февраля 2025.

Однако Кабмин продлил этот срок еще на месяц. Причиной стала кибератака РФ на госреестры в конце прошлого года.

Таким образом, отсрочки для забронированных работников будут действовать до 31 марта 2025. До этой даты предприятиям необходимо подтвердить критичность и повторно забронировать работников. Сделать это можно онлайн через портал "Дия".

После обновления статуса критичности предприятия до 1 апреля смогут без задержки бронировать работников. Бронирование будет действительным 12 месяцев.

Возвращение на службу после СЗЧ

1 марта завершается действие упрощенного алгоритма возвращения на военную службу после самовольного оставления части (СЗЧ).

Военнослужащие получили возможность подать рапорт на возвращение через "Армия+" и в течение 72 часов возобновить выплаты и социальные гарантии. Также за 3 суток можно перевестись на другое место службы по рекомендательному письму от выбранной части.

Как отметили в Министерстве обороны, после 1 марта механизм возвращения из СЗЧ продолжит работать, но не по упрощенной форме и с задержкой возобновления выплат.

"После 1 марта тоже можно вернуться на службу, однако уже не по этому упрощенному алгоритму через Армия+. Восстановление на службе в таком случае может занять несколько месяцев. И до этого момента денежное довольствие и другие гарантии не возвращаются", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упраздняет наказание для военных, принявших решение добровольно вернуться на службу после первого самовольного ухода из части.

Кому аннулируют декларацию с семейным врачом

1 марта 2025 истекает срок верификации данных в Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).

Декларации некоторых пациентов будут аннулированы, после чего они потеряют доступ к гарантированным государством медицинским услугам (декларацию придется заключать заново).

Риск аннуляции декларации существует для таких категорий украинцев, которые до 1 марта не обновили данные о себе у семейного врача:

детям в возрасте до 14 лет необходима верификация данных свидетельств о рождении и идентификационного кода;

дети в возрасте от 14 лет, получившие ID-карту (биометрический паспорт). Данные из нее следует внести в декларацию вместо свидетельства о рождении;

пациенты, изменившие личные данные: фамилию, получили новый паспорт или изменили номер телефона;

пациенты, заключившие декларацию в 2018 году. В то время налоговый номер не был обязательным, и его может не быть в базе данных, что может привести к автоматическому аннулированию;

лица, которые не были на приеме у врача более трех лет.

Перевод часов

Традиционно в последнее воскресенье марта украинцы переводят стрелки часов в час вперед. "Летнее время" в 2025 году должно стартовать в ночь с 29 на 30 марта.

Однако этого может не произойти, поскольку в прошлом году Верховная рада приняла закон об установлении в Украине единого "зимнего времени".

Авторы закона обосновали необходимость отмены практики перевода часов несколькими причинами: негативное влияние на здоровье "скачков" времени, укрепление нацбезопасности, ведь Россия устанавливает на оккупированных территориях московское "летнее" время, и сомнительный эффект энергосбережения.

Впрочем, закон о "зимнем времени" еще не вступил в силу. Он находится на подписи у президента с августа 2024.

Сколько праздников и выходных в марте 2025

В марте в Украине будут отмечать Международный женский день. Это государственный праздник, который должен быть выходным днем. А из-за того, что 8 марта 2025 приходится на субботу, украинцы в мирное время получили бы затяжной уик-энд 8-10 марта. Однако в условиях военного положения все дополнительные дни отдыха отменены.

Среди других важных профессиональных и церковных праздников марта:

2 марта - Сыропустное воскресенье (Прощеное воскресенье);

- Сыропустное воскресенье (Прощеное воскресенье); 3 марта - первый день Великого поста;

- первый день Великого поста; 9-10 марта - Шевченковские дни (годовщины рождения и смерти Тараса Шевченко);

- Шевченковские дни (годовщины рождения и смерти Тараса Шевченко); 25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы;

- Благовещение Пресвятой Богородицы; 25 марта - День Службы безопасности Украины;

- День Службы безопасности Украины; 26 марта - День Национальной гвардии.

Всего в марте 2025 будет 21 рабочий день и 10 выходных (субботы и воскресенья): 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 число.

При подготовке использовались: публикации правительственного портала, Пенсионного фонда, Министерства обороны и Минздрава, сообщения Telegram-канала "Урядова гаряча лінія".