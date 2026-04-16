Пенсия более 10 тысяч гривен стала реальностью: сколько украинцев получают такие выплаты

Средний размер пенсии в Украине вырос до 7236,49 грн. Это почти на 900 грн больше, чем в прошлом году. При этом количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен, выросло до 18,55%.

Главное: Рост выплат. Средняя пенсия в Украине выросла на 895 грн за год и по состоянию на апрель 2026-го составляет 7236,49 грн.

Работающие пенсионеры. Их выплаты традиционно выше - в среднем 7 904,38 грн (рост на 1075 грн за год).

Демографический спад. Количество пенсионеров продолжает стремительно сокращаться: за год их стало меньше на 200 тысяч человек.

Эффект индексации. Благодаря мартовскому перерасчету на 12% доля пенсионеров, получающих более 10 000 грн, выросла до 18,55%.

Структура. Подавляющее большинство украинцев (72,5%) получают пенсию по возрасту, тогда как выплаты по инвалидности составляют почти 15%.

Количество пенсионеров

За последний год общее количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 200 тыс. человек. Среди них 2,8 млн человек продолжают работать (количество работающих пенсионеров за год сократилось на 100 тыс.). Средняя пенсия работающего украинца составляет 7904,38 грн (год назад - 6828,86 грн).

Распределение по видам назначений

По данным ПФУ, структура получателей выплат выглядит так:

по возрасту - 72,5%;

по инвалидности - 14,86% (сократилась с 15,24%);

в случае потери кормильца - 7,04% (выросла с 6,61%);

за выслугу лет - 5,05%;

социальные пенсии - 0,51%;

пожизненное содержание судей - 0,04%.

Какие сейчас пенсии в Украине (инфографика ПФУ)

Размер выплат

После индексации на 12%, которая состоялась 1 марта 2026 года, изменилось распределение пенсионеров по размеру выплат:

до 3000 грн - получают 3,43% лиц;

от 3001 до 4000 грн - 24,23%;

от 4001 до 5000 грн - 17,33%;

от 5001 до 10 000 грн - 36,46%;

более 10 000 грн - 18,55%.

Добавим, что за год количество украинцев, которые получают пенсию более 10 тысяч гривен, выросло с 14,51% до 18,55%. Теперь почти каждый пятый пенсионер получает такую ​​сумму.