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Переназначать Кубракова в Кабмин не будут, - источник

Киев, Четверг 09 мая 2024 10:53
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Переназначать Кубракова в Кабмин не будут, - источник Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Александра Кубракова, которого Верховная Рада накануне уволила с должности вице-премьера, переназначать на должность министра инфраструктуры Украины не будут.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал источник в "Слуге народа".

"Переназначать Кубракова в Кабмин на должность министра инфраструктуры не будут", - сказал источник.

Что касается министра агрополитики Николая Сольского, который является подозреваемым в деле о махинациях с землями в Сумской области, то на сегодня неизвестно, найдется ли 226 голосов в сессионном зале за его увольнение.

При этом кто может быть назначен вместо Сольского и Кубракова в Кабмин и кто занимает должность главы вновь министерства региональной политики - неизвестно и голосований за это сегодня не ожидается, добавил источник.

Увольнение Кубракова и разделение Минразвития

Напомним, что сегодня Верховная Рада 272 голосами уволила Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Что касается причин отставки министра, то, по информации РБК-Украина, официально их не объяснили и самому Кубракову. У него не было разговора ни с президентом, ни с премьером. Это подтвердил и сам Кубраков на своей странице в Facebook.

Нардепы же объясняют решение провалом региональной политики.

"Политика, которая осуществляется сегодня министерством в части региональной политики находится в критическом состоянии. Учитывая вышеизложенное, существует острая необходимость в образовании отдельного министерства, которое бы занималось региональной политикой", - говорится в пояснительной записке к проекту об увольнении Кубракова.

Заметим, что отставке предшествовали новости о том, что возглавляемое ранее им ведомство хотят разделить на два отдельных, а именно Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Однако кто именно будет возглавлять их, пока неизвестно.

Подробнее о том, кто такой Кубраков и почему его уволили - читайте в метариале РБК-Украина по ссылке.

Добавим, еще в апреле РБК-Украина писало в своем материале, что в Кабмине ожидается ряд кадровых изменений. Об этом читайте здесь: "Как власть меняла закон о мобилизации и кого еще решил уволить Зеленский".

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Кабинет Министров Украины Николай Сольский Верховная рада Александр Кубраков
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