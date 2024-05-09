Переназначать Кубракова в Кабмин не будут, - источник
Александра Кубракова, которого Верховная Рада накануне уволила с должности вице-премьера, переназначать на должность министра инфраструктуры Украины не будут.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал источник в "Слуге народа".
"Переназначать Кубракова в Кабмин на должность министра инфраструктуры не будут", - сказал источник.
Что касается министра агрополитики Николая Сольского, который является подозреваемым в деле о махинациях с землями в Сумской области, то на сегодня неизвестно, найдется ли 226 голосов в сессионном зале за его увольнение.
При этом кто может быть назначен вместо Сольского и Кубракова в Кабмин и кто занимает должность главы вновь министерства региональной политики - неизвестно и голосований за это сегодня не ожидается, добавил источник.
Увольнение Кубракова и разделение Минразвития
Напомним, что сегодня Верховная Рада 272 голосами уволила Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Что касается причин отставки министра, то, по информации РБК-Украина, официально их не объяснили и самому Кубракову. У него не было разговора ни с президентом, ни с премьером. Это подтвердил и сам Кубраков на своей странице в Facebook.
Нардепы же объясняют решение провалом региональной политики.
"Политика, которая осуществляется сегодня министерством в части региональной политики находится в критическом состоянии. Учитывая вышеизложенное, существует острая необходимость в образовании отдельного министерства, которое бы занималось региональной политикой", - говорится в пояснительной записке к проекту об увольнении Кубракова.
Заметим, что отставке предшествовали новости о том, что возглавляемое ранее им ведомство хотят разделить на два отдельных, а именно Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Однако кто именно будет возглавлять их, пока неизвестно.
Подробнее о том, кто такой Кубраков и почему его уволили - читайте в метариале РБК-Украина по ссылке.
Добавим, еще в апреле РБК-Украина писало в своем материале, что в Кабмине ожидается ряд кадровых изменений. Об этом читайте здесь: "Как власть меняла закон о мобилизации и кого еще решил уволить Зеленский".